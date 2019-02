Real Madrid, Santiago Solari : "Karim Benzema a toujours brillé"

L'entraîneur du Real Madrid estime que le Français n'a pas bien joué que lors des derniers matches. Il n'a pas voulu parler des Classicos.

Karim Benzema est sans aucun doute l'homme en forme du moment du côté du Real Madrid. L'attaquant français porte les Merengue depuis deux semaines et tout le monde s'en réjouit au club. Mais beaucoup s'accordent à dire que l'ancien attaquant de Lyon n'a pas attendu ces dernières semaines pour briller, comme l'a aussi expliqué Santiago Solari ce samedi en conférence de presse avant d'affronter Alaves.

"Karim Benzema a toujours brillé. Les joueurs qui rendent leurs coéquipiers meilleurs ont une luminosité particulière. Tous ceux qui améliorent leurs coéquipiers, pour quelque raison que ce soit, sont des joueurs qui brillent. Nous avons beaucoup de ces joueurs, qui sont parfois peu nommés, mais ont leur propre lumière et donnent la compétitivité à l'équipe. Il est dans un grand moment, d'accord. Qu'il marque des buts, je suis heureux pour lui", a indiqué l'Argentin.

Solari botte en touche pour le Barça

L'article continue ci-dessous

L'entraîneur du Real Madrid a préféré parler de la rencontre face à Alaves, plutôt que des trois Classicos qui vont s'enchaîner plus tard dans la saison : "Le football force le présent. D'abord un pas et ensuite le suivant. Le professionnel est préparé et doit se concentrer là où il est utile. Et pour nous, c'est le match de demain contre Alavés, où nous devons faire une performance comme la semaine dernière contre l'Espanyol".

"Les Classicos ? Nous regardons à la fois sur le long et le moyen terme et hier pour tirer des leçons de nos erreurs, mais nous procéderons pas à pas. Nous devons concentrer notre énergie là où cela est utile et, demain, nous jouons un match très important. Les évolutions depuis le dernier Classico ? Nous sommes dans un très bon moment. Tout le monde s'entraîne bien et c'est le mérite des joueurs. Sur le plan individuel et collectif, parce qu’en tant que groupe, ils forment une famille et je les considère comme phénoménaux", a ajouté Santiago Solari.

L'Argentin a évoqué Vinicius Junior et Gareth Bale : "Vinicius côté gauche ? Les talentueux peuvent jouer n'importe où. De toute évidence, il serait étrange de le revoir. Mais il peut jouer n'importe où, comme Asensio, Gareth ou Karim. Il peut briller n'importe où sur le terrain. Bale ? Il a toujours les projecteurs, les lumières l'attendent, je le vois connecté, branché, et nous voulons le faire rire comme il le sait, comme à la Coupe du Monde des Clubs, comme à Rome ... C'est très important pour nous et je le vois dedans".