Real Madrid, Santiago Solari : "Je suis désolé pour ceux qui ont découvert Karim Benzema la semaine dernière"

L'attaquant français est en grande forme avec cinq buts inscrits lors des trois derniers matches du Real Madrid. Son entraîneur l'a encensé.

Karim Benzema est monté en puissance en ce mois de janvier. L'attaquant français, parfois critiqué pour son rendement cette saison malgré le départ de Cristiano Ronaldo, a retrouvé l'efficacité ces dernières semaines. Auteur d'un doublé contre Girona en Coupe du Roi, l'ancien attaquant de l'Olympique Lyonnais en est à cinq buts inscrits lors des trois derniers matches, le symbole de son très bon état de forme actuel qui ravit les Merengue.



Après la rencontre, l'entraîneur du Real Madrid a encensé son attaquant. Il a ironisé en donnant l'impression que personne ne pensait que Karim Benzema était capable de faire cela : "Je suis désolé pour ceux qui ont découvert Benzema la semaine dernière. Ils sont encore à l'heure. Vous pouvez enregistrer les matches et aller également dans les stades et vous pouvez en profiter maintenant. C'est un grand joueur dans un grand moment de forme".

Solari content de l'attitude des Merengue

Santiago Solari a refusé de s'attribuer les mérites de la victoire : "Le mérite appartient aux joueurs, qui sont venus ici et ont joué un match très sérieux. Concentré, avec de l'engagement, avec lutte et avec classe. Avec cette attitude et ce talent mis au service de l'équipe, ils ont beaucoup de mérite pour la manière dont nous affrontons cette éliminatoire. Nous sommes dans trois compétitions et, comme je l'ai dit, nous faisons ce que nous devons faire à chaque match, mais le prochain match est une bataille, nous devons faire un exercice pour être des acteurs dès le début et avec tous les joueurs de l'équipe impliqués" .



L'entraîneur du Real Madrid a fait un point santé concernant son effectif et surtout l'international gallois : "Gareth Bale préservé ? Les joueurs qui ne sont pas venus jouer ont un autre rythme et doivent le trouver. C'est vrai que maintenant nous sommes presque tous disponibles. Entrez dans le onze et ensuite il y a trois changements. J'aurais aimé qu'il y en ait plus parce que, quand vous avez des joueurs avec autant de talent, vous voulez tous les voir".



Contrairement à Toni Kroos qui avait laissé entendre que le Real Madrid avait fait une croix sur la Liga, Santiago Solari est déterminé à faire le maximum pour remporter le plus de trophées cette saison : "Réaliser le triplé ? Nous allons nous battre sur tous les fronts, donner le maximum de nous. Et les joueurs le savent, c'est la marque déposée de la maison. Nous allons nous battre pour tout et nous allons mettre tous nos efforts".