Real Madrid, Santiago Solari explique comment sortir de la crise : "On faut notre autocritique en interne"

L'entraîneur du Real Madrid a délivré les clés pour sortir de la crise traversée par la Casa Blanca. Il est revenu sur la situation de Gareth Bale.

L'effet Santiago Solari aura duré quelque temps mais n'aura pas suffi à totalement guérir les maux du Real Madrid. Les Merengue ont mal attaqué l'année 2019 en Liga avec deux contre-performances les handicapant énormément dans la course au titre. La Casa Blanca vit une saison compliquée et ce malgré l'électrochoc après l'éviction de Julen Lopetegui. En conférence de presse avant la Coupe du Roi, Santiago Solari a dévoilé l'attitude que le Real Madrid doit adopter pour sortir de la crise.

"Tout se gère ensemble, on fait du mieux possible tous ensemble, c’est vrai ce qu’a dit Luka Modric de devoir être plus efficaces, être plus concentrés aussi, éviter les erreurs. On fait notre autocritique en interne, on doit être plus efficace dans le dernier tiers du terrain. Nous allons essayer de remporter la Coupe, c'est ce qui nous concerne", a reconnu l'ancien milieu de terrain des Merengue.

Solari veut une VAR plus claire

L'entraîneur du Real Madrid est revenu sur les critiques à l'encontre de la VAR : "La VAR ? Cela dépend juste du fait que les règles doivent être plus claires plutôt que de la technologie. Si les règles sont appliquées dans les mêmes actions ou non, cela clarifie beaucoup de choses. Parfois, en tant que spectateur, je ne comprends pas comment cela fonctionne. Ils vont le perfectionner. L'autre jour ce n'étaient pas des plaintes, mais c'était pour se défendre, ce qui est un droit".



Santiago Solari a été intérrogé sur les meilleurs aspects et les pires de travailler dans un club comme le Real Madrid : "C'est merveilleux de travailler au Real Madrid, n'importe où. Je vois le même dévouement chez tout le monde. Je regarde les jardiniers et je vois comment sont les champs et les haies. C’est excitant, car ils ont le même dévouement que les joueurs".



L'entraîneur de la Casa Blanca a eu un mot concernant le mercato : "Il ne m'appartient pas d'expliquer la politique de transfert du club. Nous sommes qui nous sommes et nous essayons de nous améliorer. Brahim Diaz sera-t-il prêt à jouer ? Je l'ai vu bien, heureux d'être à Madrid. Je pense que c'est un choix judicieux son numéro (rires). Cela dépendra des formalités administratives, j'imagine". Santiago Solari a aussi évoqué la sortie de Gareth Bale, sans apporter aucune réelle information : "Nous résolvons ces problèmes en privé".