Real Madrid, Santiago Solari éteint la polémique Gareth Bale : "Nous sommes concentrés à 100% sur le Barça"

Avant le Clasico face au FC Barcelone en Coupe du Roi, l'entraîneur du Real Madrid a été grandement interrogé sur le comportement de Gareth Bale.

Après le match nul au Camp Nou en demi-finale aller de la Coupe du Roi, le Real Madrid espère l'emporter ce mercredi soir à domicile afin d'atteindre la finale de la compétition. Mais avant cette rencontre capitale, le Real Madrid doit également composer avec une polémique autour de Gareth Bale. Son attitude contre Levante a fait beaucoup parler laissant entrevoir une cassure au sein du vestiaire du Real Madrid. Devant les médias, Santiago Solari a éteint la polémique est uniquement focalisé sur le Clasico.



"Nous nous concentrons sur le match de demain. Il y a une tension. C'est un beau match, nous avons dû surmonter de nombreuses éliminatoires, avec un très bon match lors du match aller pour les spectateurs neutres. La concentration est là. Celui de Gareth Bale et celui de tous les joueurs. Tout le monde se concentre sur le match. Nous sommes tous unis avec un objectif très clair : aller en finale et profiter du match pour lequel nous avons beaucoup travaillé. Vous devez travailler dur pour y arriver" , a ajouté l'entraîneur du Real Madrid.

"Aller en finale"

"Notre objectif est d'être à 100% concentré sur le Barça. Je le vois comme le reste avec la concentration mise là-dessus. Vous pouvez choisir de regarder plusieurs choses mais nous le mettons dans le match. Il y a beaucoup de choses à regarder, de belles choses, mais nous avons choisi le match. Nous pouvions voir la série de matches que nous avons dû surmonter pour être ici, ces joueurs ont plus de mille jours de suite en tant que champion d'Europe. Maintenant, nous prêtons peu d’attention, peut-être plus dans 50 ans. Nous avons choisi de regarder le match de demain ", a ajouté Santiago Solari.

L'entraîneur du Real Madrid espère voir son équipe aussi conquérante qu'à Barcelone : " Nous jouons la demi-finale retour de la Coupe du Roi. J'espère que nous ferons un aussi beau match qu'au match aller. La deuxième partie du match aller, en particulier la fin de match, nous avons également très bien réussi. Nous avons eu l'occasion de marquer et d'obtenir un résultat plus favorable. Nous devons avoir une continuité, l'équipe sait ce qu'elle fait bien. Le match le plus important de l'année ? Il est tout aussi important que le premier" .

Santiago Solari est content de l'évolution de Vinicius Junior : " Ses coéquipiers l’ont beaucoup aidé depuis son arrivée. Que des vétérans avec mille batailles consacrent leur temps à vous conseiller est un respect que l’on a gagné grâce à son talent. Cela existe dans les vestiaires. Il démontre son humilité et son talent. La chose la plus importante c'est son talent et ce que ses collègues lui ont donné. Moi je fais ce que je peux pour l'aider, c'est un garçon très réceptif ".