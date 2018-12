Real Madrid - Santiago Solari : "Ce résultat ne nous plaît pas"

Premier de son groupe, le Real Madrid a terminé sa phase de groupe par une défaite cinglante à domicile face au CSKA Moscou (0-3) ce mercredi soir.

Déjà qualifié pour les huitièmes de finale, assuré de terminer premier de son groupe avant même son dernier match face au CSKA Moscou et surtout triple tenant du titre de la compétition, le Real Madrid de Santiago Solari avait toutes les raisons de faire tourner ce mercredi soir en Ligue des Champions. Recevant la formation russe au sein du stade Santiago Bernabeu, les Merengues, moins souverains cette saison depuis le départ de leur star Cristiano Ronaldo vers la Juventus Turin cet été, ont toutefois déchanté... Quelque peu à la surprise générale.

Largement défaits 3 buts à 0 par des visiteurs qui ne se sont pas fait prier pour aller décrocher de prestige face aux tenants du titre de la coupe aux grandes oreilles, les joueurs de la capitale espagnole, n'ont pas été à la hauteur de leur rang. Au sortir de la rencontre, Santiago Solari, l'entraîneur arrivé en succession de Julen Lopetegui en cours de saison, assumait pourtant ses choix.

L'article continue ci-dessous

"Ce résultat ne nous plaît pas, nous voulions terminer sur une victoire"

"Je dois assumer le fait d'avoir aligné une équipe avec beaucoup de jeunes. Cela nous a servis à roder plusieurs joueurs qui en avaient besoin, certains parce qu'ils débutent, d'autres parce qu'ils revenaient de blessure. Et de donner du repos à d'autres pour essayer de rester en vie dans toutes les compétitions. Je sais que ce n'est pas un chemin de roses. Et d'ailleurs, toute rose a ses épines. Ce résultat ne nous plaît pas, nous voulions terminer sur une victoire", a en effet analysé le technicien ibérique, regrettant la seconde période du Real. À ne pas rater Juventus : Cristiano Ronaldo va manquer un match de la fin d'année

OM, le constat musclé de Jacques-Henri Eyraud : "Catastrophique"

FC Barcelone, Jordi Alba : "Ousmane Dembélé doit s'améliorer en dehors du terrain"

Solari revient sur le cas d'Isco au sein du Real Madrid

"Nous n'avons pas été efficaces, ni dans notre surface, ni dans la leur. C'est vrai que pendant la première demi-heure, nous avons dominé le jeu et les espaces, nous avons eu des occasions que nous n'avons pas concrétisées. Et eux ont été efficaces sur leurs contre-attaques. Ensuite, notre seconde période a été mauvaise. Cette seconde période ne m'a pas plus", a-t'il ajouté, amer.