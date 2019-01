Real Madrid, Santiago Solari botte en touche pour l'arrivée d'un nouveau numéro neuf

Avec la blessure de Karim Benzema, Santiago Solari n'a qu'un numéro neuf de métier disponible dans son effectif mais est prêt à trouver une solution.

Très actif en ce début de mercato hivernal avec notamment l'arrivée de Brahim Diaz et un intérêt pour plusieurs joueurs, le Real Madrid serait bien inspiré de recruter un nouveau numéro neuf. En effet, les Merengue n'ont que deux avants-centre de métier dans leur effectif avec Karim Benzema et Mariano Diaz, mais l'international français s'est blessé ce week-end contre le Bétis Seville et risque de manquer à la Casa Blanca.

Interrogé devant les médias sur la possibilité de voir débarquer un numéro neuf, Santiago Solari a botté en touche et s'est dit prêt à trouver une solution en interne malgré l'absence de Karim Benzema : "Ce n’est pas à moi d’expliquer la politique de recrutement. L’effectif est ce qu’il est et il est merveilleux, avec beaucoup de jeunes impliqués. Nous avons plusieurs joueurs qui peuvent évoluer en position de 9, mais être spécialiste du poste est autre chose. Et le seul que nous avons, c’est Karim Benzema".

L'article continue ci-dessous

Solari conquis par Vinicius Junior

L'entraîneur du Real Madrid est satisfait de Vincius Junior : "Il a beaucoup de talent et il le prouve quand il joue qu'il est dans les matches. Ils partagent le terrain avec des joueurs expérimentés, ce qui est le poids du poids. Nous devons prendre soin de tout le monde. Les jeunes doivent parfois arriver plus rapidement en équipe première car ils apportent vitalité et fraîcheur. Ils peuvent être libérés du soutien des autres. C'est le mérite des jeunes joueurs. Modric, Varane, Casemiro doivent soutenir les jeunes". À ne pas rater Mercato - Le Genoa ouvre la porte à un départ de Piatek au Milan

Nice, Patrick Vieira : "Thierry Henry a marqué l'histoire du football français"

Real Madrid - Karim Benzema refuse une opération à un doigt afin de pouvoir jouer contre Séville samedi

Insolite - Quand Cristiano Ronaldo perd une fortune dans la vente de sa maison

Santiago Solari a une nouvelle fois été invité à commenter le cas Isco. Face au Bétis Seville, l'entraîneur de la Casa Blanca a aligné une défense à cinq et a laissé l'international espagnol sur le banc de touche, mais en plus de cela, il ne l'a même pas fait entrer en jeu durant la rencontre. "Est-ce que je vendrais Isco ? Je suis seulement l'entraîneur. Que dois faire Isco pour me convaincre ? J'ai déjà répondu à cette question", a analysé Santiago Solari, agacé.

L'entraîneur du Real Madrid est concentré sur la rencontre de Coupe du Roi contre Leganes : "Sans penser au match aller. Nous devons y faire face avec le plus grand sérieux. L'adversaire est sérieux et discipliné. Nous avons une équipe merveilleuse et à chaque match, je dois choisir qui participe. Nous allons faire face à ce jeu comme s'il commençait de zéro à zéro. Ceux qui vont jouer le feront bien".