Real Madrid, Rüdiger : "Mon modèle est Pepe, j'ai toujours voulu être comme lui"

L'Allemand a accordé une interview à "Sport1" en Allemagne après ses premiers mois en tant que joueur du Real Madrid.

Antonio Rüdiger a ouvert un nouveau chapitre de sa carrière en rejoignant le Real Madrid cet été après une magnifique aventure à Chelsea. Le défenseur central a accordé une interview au média allemand "Sport1" dans laquelle il est revenu sur ses premiers mois en tant que joueur du Real Madrid, ainsi que sur de nombreuses autres choses liées à sa façon d'être et au vestiaire du Real Madrid.

"Avant, je voulais montrer que je pouvais être aussi dur que Pepe"

L'ancien joueur de Chelsea a donné raison à son interlocuteur après lui avoir dit que ses premiers mois au Real Madrid ont été un succès. "Merci beaucoup, je suis d'accord. Les résultats s'enchaînent, nous prenons beaucoup de plaisir en tant qu'équipe et je me suis très bien adapté. Pour être honnête, jamais une équipe ne m'a rendu la tâche aussi facile tout de suite."

L'Allemand a déjà dit dans sa présentation que Pepe était l'un de ses modèles et dans cette interview, il a encore manifesté son admiration pour le Portugais passé par les Merengue : "Il était mon grand modèle au Real Madrid, j'ai toujours voulu être comme lui. J'avais l'habitude de regarder des vidéos de lui en train de chevaucher ses adversaires. J'étais encore jeune à l'époque et je voulais montrer à tout le monde que je pouvais être dur aussi. C'était dans ma tête".

"Ancelotti est venu faire un barbecue chez moi"

"C'était incroyable à quel point Pepe était bon. Non seulement dans le duel, mais aussi dans la préparation du jeu. Mais aujourd'hui, tout le monde au Real me dit qu'en dehors du terrain, c'était un personnage très calme. Et vous savez quoi ? C'est le seul joueur pour lequel j'ai attendu une heure pour avoir son maillot. Pepe, Sergio Ramos et Thiago Silva sont les trois noms de joueurs dont je suis le plus fier dans ma collection de maillots - des légendes absolues !", a ajouté l'ancien défenseur de Chelsea.

Il a également parlé de sa relation avec Toni Kroos : "Qui m'a le plus surpris ? Toni Kroos. Nous nous sommes toujours bien entendus et respectés dans l'équipe nationale, mais là, nous avons toujours échangé deux phrases l'un avec l'autre. Quelque chose comme "bonjour, comment allez-vous" et "au revoir". Peut-être parce que nous n'avions tout simplement pas assez de temps. Au Real Madrid, j'ai rencontré un Toni Kroos différent. Il parle très bien l'espagnol, est totalement ouvert et aussi très serviable. Il m'a aidé pour la langue dès le premier jour et m'a proposé plusieurs fois de m'aider pour d'autres choses sur un coup de tête. C'est un type très détendu".

En outre, il a également avoué une curieuse anecdote avec Carlo Ancelotti. "J'étais dans notre nouvelle maison avec ma famille que depuis quelques heures, nous faisions un barbecue, quand soudain on a sonné à la porte. Je l'ai ouvert et en face de moi se trouvait Carlo Ancelotti. Un moment d'étonnement. Il s'est assis à notre table, a mangé avec nous et a rencontré ma famille. Très normal, très terre à terre. Il est resté deux heures et nous avons parlé de tout. Je suis honnête, je n'ai jamais vécu quelque chose comme ça, aucun coach n'a jamais fait quelque chose comme ça pour moi. Après quelques mois passés avec lui, je dois dire que lorsqu'il s'agit de traiter avec les joueurs, Ancelotti est intouchable. Don Carlo, une légende de l'entraînement, collectionnait déjà les titres de la Ligue des champions lorsque j'étais enfant. Travailler avec lui tous les jours dans le club le plus titré du monde est merveilleux."