Real Madrid, Rodyigo est en plein rêve : "Hazard, Vinicius Jr, Benzema, ce sont des phénomènes"

Alors qu'il va être présenté ce mardi devant la presse, l'ailier brésilien est en admiration devant ses futurs coéquipiers et son futur entraîneur.

Rodrygo va changer de dimension. Formé à Santos, l'ailier brésilien va faire le grand saut en découvrant le . Le jeune joueur de 18 ans est en plein rêve éveillé et va pouvoir évoluer aux côtés des stars des Merengue lors des prochaines saisons, mais aussi sous les ordres d'un champion du monde, Zinedine Zidane. Alors qu'il sera présenté ce mardi devant la presse et le public madrilène, Rodrygo n'a pas pu cacher son excitation dans une interview accordée à Marca.

"Eden Hazard ! C'est un joueur que j'ai toujours suivi. Je l'avais en photo d'écran de mon portable. Alors imaginez. Et maintenant je vais pouvoir jouer avec lui! Et avec Karim Benzema et Vinícius Junior, qui sont deux phénomènes. Ce que je vais dire à Hazard ? Je suis sûr que je vais être très nerveux. Je serai heureux de le rencontrer. Benzema ? Pour moi c'est un phénomène, un grand joueur. Le meilleur avant-centre du monde", a avoué le Brésilien.

"Pas un problème si je dois jouer avec la Castilla"

"Vinicius Junior est un exemple, bien sûr, bien sûr. Il a presque le même âge que moi. Il a commencé au puis au Real Madrid. Je vais suivre le chemin. Ma position préférée ? Je n'ai pas de préférences. Je jouerai là où l'entraîneur me demande de jouer, je vais essayer de bien faire les choses. A Santos, je jouais plus à droite et peut-être que je le préfère plus, mais je suis bien des deux côtés", a ajouté l'ailier de 18 ans.

Dans une interview à Globo, Rodrygo avait avoué être fan de Zinedine Zidane, il a récidivé. Le Brésilien ne l'a vu jouer qu'en vidéo mais a tout de même été conquis par le talent du numéro dix français qui sera son entraîneur : "J'ai vu des vidéos et c'était un très grand joueur. J'ai vu beaucoup d'images de lui en tant que joueur. C'était l'un des meilleurs de tous les temps. Je vais essayer de copier ce qu'il faisait sur le terrain".

À l'image de ce qu'à connu Vinicius Junior, Rodrygo est prêt à évoluer avec la Castilla si c'est la volonté des dirigeants pour avoir du temps de jeu et s'adapter : "Jouer en équipe première ? Oui, c'est ce dont nous parlons depuis toujours. Mais si je dois aller avec la Castilla, je n’ai pas de problème non plus. J'étais une star à Santos et un joueur de plus au Real Madrid, cela me gêne ? Non, parce que j'y vais avec beaucoup d'humilité. Je serai entouré de grandes idoles.