Real Madrid, Rodrygo : "Zidane m'a fait pleurer en 2006 et maintenant c'est mon entraîneur"

Recruté l'été dernier, l'aller brésilien va débarquer cet été chez les Merengue. Il a hâte d'évoluer avec Vinicius Jr et sous Zinedine Zidane.

Acheté l'été dernier par le , Rodrygo va débarquer en cet été. La jeune promesse brésilienne était prêté pour une saison à son club formateur, Santos, afin de poursuivre sa progression avant de faire le grand saut et rejoindre les Merengue. Rodrygo a fait ses adieux à Santos ces derniers jours et va bientôt arriver en Europe où il évoluera sous les ordres de Zinedine Zidane et aux côtés de ses compatriotes Vinicius Junior et Marcelo.

Dans une interview accordée à Esporte Espectacular, Rodrygo s'est souvenu de la carrière de Zinedine Zidane, son futur entraîneur, en tant que joueur. Visiblement, le Brésilien a été marqué par le meneur de jeu français et n'a pas oublié la performance XXL de son futur entraîneur lors de la 2006 face au , lorsque le numéro dix des Bleus avait ébloui le monde et délivré la passe décisive sur le but vainqueur.

"Les gens ont rêvé que je joue avec Vinicius"

"J'ai pleuré avec un but de Zinedine Zidane (ndlr faisant référence au but de Thierry Henry avec la lors de la Coupe du monde 2006 face au Brésil, dans lequel Zinedine Zidane était passeur décisif), avec sa performance contre le Brésil en 2006 et maintenant il sera mon entraîneur, il comprendra (rires). Je pense que quand j'arriverai, au début je vais avoir un peu de gêne, après qui sait peut-être que je vais lui demander quelques conseils ?", s'est rappelé le jeune ailier brésilien.

Rodrygo s'est également réjoui de pouvoir évoluer avec son compatriote, Vinicius Junior, lui aussi jeune phénomène brésilien, qui a longtemps été son rival : "Depuis tout petit, il a joué avec Flamengo et moi à Santos. Les gens ont rêvé que nous jouions ensemble. Parfois, nous nous sommes rencontrés en équipe nationale avec le Brésil et maintenant nous pouvons jouer ensemble dans un club. Ça va être incroyable".



Bien évidemment, Rodrygo va avoir besoin de temps pour s'adapter au football espagnol. Mais le Brésilien a déjà commencé à apprendre la langue afin de s'acclimater au plus vite au Real Madrid et à ses exigences : "J'apprends l'espagnol depuis l'année dernière et cette année, j'ai arrêté un peu parce que j'avais moins de temps". Rodrygo va faire le grand saut et sera attendu au tournant chez les Merengue.