Real Madrid : Rodrygo tout proche d'un record

S'il joue à Mestalla contre Valence dimanche, Rodrygo Goes atteindra 150 matchs en tant que footballeur professionnel.

Le jeune prodige brésilien a déjà fait 149 apparitions au cours desquelles il a marqué 27 fois et délivré 18 passes décisives. En 64 duels pour Los Blancos, Rodrygo a marqué 10 buts et a enregistré le même nombre de passes décisives.

Avant de rejoindre le Real Madrid, il a joué 82 matchs pour son ancienne équipe, Santos, pour laquelle il a marqué 17 fois et délivré 8 passes décisives.

À l'âge de 20 ans, le talentueux attaquant a également joué trois fois pour le Brésil, mais il n'a pas encore inscrit son nom sur la feuille de match.

"Je travaille tous les jours pour être toujours disponible et aider", a récemment déclaré Rodrygo.

"Atteindre des étapes comme celle-ci est quelque chose à laquelle j'aspire. Je sais que je suis encore jeune, mais je cherche à augmenter ces chiffres encore plus, en me consacrant pleinement au Real Madrid."

À Santos, Rodrygo est devenu le chouchou des supporters puisqu'il ne lui a fallu que deux mois pour marquer son premier but pour l'équipe brésilienne et en mars 2018, il est devenu le plus jeune joueur de Santos à disputer un duel de Copa Libertadores à l'âge de 17 ans et 50 jours.

Rodrygoa marqué pour ses débuts au Real Madrid contre Osasuna et devenait ainsi le premier joueur né au XXIe siècle à avoir marqué un but pour le club.

Il est également le troisième plus jeune joueur à marquer un but dans l'histoire du club (18 ans et 259 jours), derrière Alberto Rivera (17 ans et 111 jours) et Manolo Sanchis (18 ans et 195 jours).