Real Madrid - Rodrygo : "Pour moi, ça va de plus en plus vite chaque jour"

Auteur d'un triplé retentissant mercredi soir face à Galatasaray en Ligue des Champions (6-0), la pépite du Real Madrid vit un rêve éveillé.

Il était déjà entré dans l'histoire du le 26 septembre dernier, en devenant le buteur le plus rapide du club en depuis le grand Brésilien Ronaldo, n'ayant besoin que de 93 secondes face à Osasuna pour faire trembler les filets lors de sa première sous le maillot de la Maison Blanche. Mercredi soir en Ligue des Champions, Rodrygo a fait encore mieux, inscrivant un triplé retentissant face à Galatasaray (6-0) à l'âge de 18 ans. Prometteur.

Ovationné par le public du Santiago Bernabeu, qui ne s'est pas privé pour scander le nom de celui qui a tout pour devenir la prochaine pépite du club entraîné par Zinédine Zidane, l'ancien de Santos n'a pas boudé son plaisir au sortir de la rencontre, au micro de Movistar+.

"Je suis très calme, très tranquille"

"Je suis très content. Pour moi, ça va de plus en plus vite chaque jour. Moi, je m'entraîne, je me prépare pour que ce ne soit pas une découverte à chaque fois. J'ai réalisé ce rêve (l’ovation, ndlr). Je suis très calme, très tranquille. Il faut que je continue à travailler, continuer sereinement, c'est ma manière de faire, et je crois que c'est pour cela que les choses se passent aussi bien", a savouré le milieu offensif, promis à un grand avenir.

Recruté contre l'importante somme de 45 millions d'euros en 2018, mais arrivé dans la capitale espagnole seulement l’été dernier, l’Auriverde connaît des débuts étincelants au sein de la Maison Blanche, au point de faire oublier son partenaire et compatriote Vinicius Junior, moins en vue cette saison.