Real Madrid - Rodrygo : "Je vais avoir un peu peur"

Recruté l'été dernier contre 45 millions d'euros, Rodrygo s'apprête à vivre ses premiers moments au sein du Real Madrid. Avec respect et appréhension.

Recruté l'été dernier pour 45 millions d'euros en provenance de Santos, Rodrygo, le jeune attaquant brésilien de 19 ans, est depuis prêté à son club formateur jusqu'en 2019. Néanmoins, force est de constater que l'heure du grand saut approche pour celui qui est annoncé comme l'un des futurs cracks de la Seleçao, au même titre que son futur partenaire en la personne de Vinicius, très en vue cette saison dans le Championnat d' .

En effet, Rodrygo devrait débarquer dans la capitale madrilène cet été et intégrer progressivement l'équipe mise à la disposition de Zinédine Zidane, l'entraîneur français de l'actuel troisième de . Une perspective qui enchante le jeune auriverde, comme en témoignent ses déclarations accodées à Marca.

"Je crois que je vais vivre la même chose que Vinicius"

"Je ne peux que penser du bien d’avoir Zinedine Zidane comme coach. Il a tout gagné au et je vais forcément beaucoup apprendre de lui. J’en suis sûr. Il va me donner ce qui est le mieux pour moi. Il va tirer le meilleur de moi. Je crois que je vais vivre la même chose que Vinicius, je vais avoir un peu peur. Ou plutôt, beaucoup de respect. C’est ça du respect", a-t-il lancé, lui qui s'apprête à entrer dans une nouvelle dimension, le tout a seulement 19 ans.

Néanmoins, son jeune âge ne semble pas être un frein à son ambition, lui qui avait déjà fait part de sa fierté et de sa détermination à marcher sur les traces d'un certain Cristiano Ronaldo en septembre dernier, dans les colonnes du magazine Four Four Two. "Depuis que mon transfert au Real Madrid a été annoncé, je prends la vie comme elle vient. Je suis très fier d'avoir signé au sein de la plus grande équipe du monde. J'espère être prêt bientôt et avoir un gros impact. Cela aurait été un plaisir de jouer avec Cristiano Ronaldo. Il a fait l'histoire avec le Real Madrid et j'aimerais pouvoir suivre ses pas", avait alors estimé Rodrygo.