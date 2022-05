Real Madrid : Rodrygo a une prédiction pour la finale de C1 contre Liverpool

Le héros de la demi-finale de la Ligue des champions du Real Madrid, Rodrygo, a prédit qu'il marquerait un but en finale contre Liverpool. Les Madrilènes ont abordé le match retour de leur demi-finale contre Manchester City en étant menés 4-3 sur l'ensemble des deux matches et semblaient se diriger vers l'élimination au Santiago Bernabeu après que Riyad Mahrez ait marqué à 17 minutes de la fin.

Rodrygo se voit marquer en finale

Mais Rodrygo a marqué à la 90e minute pour redonner de l'espoir aux Blancos, et quelques 90 secondes plus tard, il a repris de la tête un centre de Dani Carvajal pour faire vibrer le public et forcer la prolongation. Les Madrilènes se sont ensuite imposés 3-1 grâce à un penalty de Karim Benzema, atteignant ainsi leur 16e finale de Coupe d'Europe, Liverpool étant désormais la seule équipe qui leur barre la route vers le trophée.

Real Madrid-Manchester City : la réaction de Pep Guardiola après l'échec des Cityzens

Les deux équipes se retrouveront à Paris le 28 mai prochain pour une répétition de la finale 2018, qui avait tourné à l'avantage des Merengue, et Rodrygo est certain de voir son nom s'inscrire sur la feuille de match comme buteur après avoir fait un pari familial. "J'ai fait un pari avec mon père que je marquerais trois buts et, eh bien, je n'en ai marqué que deux", a déclaré le Brésilien aux journalistes après la victoire en demi-finale.

"Nous étions presque morts"

"Il m'en manque un, je l'aurai en finale. Avec ce maillot, tout peut arriver, nous nous battons jusqu'au bout. La vérité est que je n'ai pas de mots pour décrire ce qui s'est passé. Nous étions presque morts. Dieu m'a aidé. C'était l'un des plus beaux jours de ma vie, professionnellement. Être capable d'entrer et de changer le jeu, de marquer deux buts. Je suis heureux. C'était une autre nuit magique au Bernabeu, comme toujours. Le public nous aide toujours, d'une manière inexplicable", a ajouté le Brésilien.

Real Madrid : Bale absent de la célébration du titre en raison d'un mal de dos

L'article continue ci-dessous

Rodrygo a mis du temps à avoir un impact à Madrid depuis son transfert de 45 millions d'euros de Santos en 2019, mais il commence enfin à livrer son potentiel considérable. Le joueur de 21 ans est maintenant un habitué du trio d'attaque de Carlo Ancelotti aux côtés de Karim Benzema et Vinicius Junior, et comme il l'a montré mercredi soir, il n'a aucun problème à être décisif dans les grands matches.

Après son dernier doublé, Rodrygo en est à huit buts en 44 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, ainsi qu'à neuf passes décisives, et il espère ajouter un titre de vainqueur de la Ligue des champions au titre de champion de Liga décroché par le Real Madrid la semaine dernière, lors de la venue du Stade de France à la fin du mois.