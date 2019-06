Real Madrid - Roberto Martinez se réjouit du transfert d'Eden Hazard

Le sélectionneur de la Belgique est persuadé que le Real Madrid est un très bon choix pour la suite de la carrière d'Eden Hazard.

Eden Hazard et le vont bien ensemble selon le sélectionneur de la , Roberto Martinez. L'ailier belge s'est engagé avec les Merengue en fin de semaine dernière pour cinq saisons en provenance de pour un montant qui pourrait atteindre les 140 millions d'euros en fonction des bonus.

Une décision que le principal intéressé a avoué avoir eu du mal à prendre, précisant qu'il n'aurait pas quitté les Blues pour un autre club que le Real Madrid. L'ancien lillois va désormais mener l'attaque de l'équipe entraînée par Zinédine Zidane et tenter de relancer une équipe qui vient de terminer à la troisième place de la .

L'article continue ci-dessous

Son sélectionneur Roberto Martinez s'est réjoui de ce transfert alors que la Belgique dispute actuellement les éliminatoires pour l' . "Pour le Real Madrid, ils récupèrent un joueur phénoménal et pour Eden, il n'y aurait pas pu y avoir beaucoup d'autres nouveaux chapitres dans sa carrière", a-t-il déclaré.

"Il a toujours dit qu'il se sentait chez lui à Londres avec Chelsea donc c'est probablement le seul endroit où il pouvait aller. Je pense que c'est l'ensemble parfait. Tout a été fait avec un incroyable respect de toutes les parties et je pense que c'est comme cela que les choses devraient se passer. Maintenant nous avons tous hâte de voir comment ce nouveau chapitre à Madrid va débuter."

Hazard est déjà la quatrième arrivée cette saison du côté du Real Madrid après Eder Militao, l'attaquant serbe de l'Eintracht Francfort Luka Jovic et Rodrygo, alors que d'autres devraient suivre, à commencer par le latéral gauche de Lyon Ferland Mendy. Les Merengue souhaitent se montrer particulièrement actifs sur le marché des transferts après une saison blanche marquée par la perte de la , un an après le départ non compensé de Cristiano Ronaldo vers la .