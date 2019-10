Real Madrid - Retour du rose pour le maillot domicile de la saison 2020-2021 !

D’après plusieurs sources, le maillot domicile du Real Madrid version 2020-2021 devrait à nouveau être teinté de rose.

Polémique en vue ! Comme lors de la saison 2014-2015, le maillot du version 2020-2021 ne sera pas uniquement blanc. Selon les informations du portail allemand Real Total, confirmées par le spécialiste en la matière Footy Headlines, le rose devrait faire son retour sur la tunique madrilène.

Le sponsor en rose, le logo en noir

À l’époque, les supporters n’avaient que très peu goûté à cette initiative marketing de l’équipementier adidas, et leur colère ne fera qu’augmenter l’année prochaine puisque le rose devrait être nettement plus présent sur le maillot.

À commencer par le sponsor principal, Fly Emirates, qui devrait donc être coloré et non noir, au contraire du logo du club et de celui de l’équipementier. Footy Headlines et Real Total parlent également d’un aspect "animal" sur les manches, avec probablement des tâches ressemblant à celles des guépards ou des léopards.

Pas d’annonce officielle avant mai 2020

Dans tous les cas, il faudra attendre au moins le mois de mai 2020 pour une annonce officielle, mais nul doute que Footy Headlines prendra de l’avance. En attendant, certains s’amusent à imaginer le futur maillot madrilène, à l’image du compte Instagram "Soccept".

Reste à savoir si adidas et le Real Madrid parviendront à convaincre l’ensemble des fans, ceux de la première heure comme ceux de la dernière…