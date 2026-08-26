Real Madrid - Real Sociedad : les détails du match

LaLiga - Journée 1 26 août 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Le coup d'envoi entre le Real Madrid et la Real Sociedad sera donné le 26 août 2026 à 19 h 30 GMT (15 h 30 EST / 20 h 30 BST / 21 h 30 SAST).

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De l'action espagnole en semaine sous les projecteurs du Bernabéu

Le Real Madrid retrouve le Santiago Bernabéu ce mercredi 26 août pour affronter la Real Sociedad dans une affiche intrigante de LaLiga en milieu de semaine. Tout juste sortis de leurs rencontres de championnat du week-end, les Madrilènes veulent faire de leur pelouse une forteresse absolue et engranger de précieux premiers points dans la course au titre. Pour la Real Sociedad, un déplacement à Madrid en semaine représente une opportunité à fort enjeu de relancer sa dynamique et de décrocher un résultat marquant à l'extérieur.

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Le but tardif du Real Madrid à l'Espanyol prolonge sa série

Le Real Madrid aborde mercredi soir porté par une victoire arrachée 2-1 contre l'Espanyol le samedi 22 août. Jude Bellingham a lancé Madrid sur d'excellentes bases avec une réalisation à la 8e minute avant que l'Espanyol n'égalise. Alors que le match restait indécis en fin de rencontre, le remplaçant Carlos Espí a inscrit un but clinique à la 90e minute pour offrir les trois points. Porté par un trio offensif redoutable composé de Bellingham, Kylian Mbappé et Vinícius Júnior, Madrid conserve comme principale force sa capacité à punir les lignes adverses sur les transitions en fin de match à l'approche de ce rendez-vous en semaine.

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La Real en quête de réaction après un revers serré face au Betis

La Real Sociedad se rend dans la capitale avec l'intention de rebondir après une courte défaite 1-0 sur la pelouse du Real Betis le vendredi 21 août. Malgré de longues séquences maîtrisées avec un onze comprenant Takefusa Kubo et Ander Barrenetxea, une réalisation de Rodrigo Riquelme à la 62e minute a fait la différence. La Real s'appuie sur un jeu structuré au milieu et un pressing à haute intensité ; établir rapidement le contrôle dans l'axe sera essentiel si le club basque veut perturber la possession madrilène et faire taire le public du Bernabéu.

Des duels de haut niveau dans la chaleur du Bernabéu

Historiquement, le Real Madrid possède un net avantage dans cette affiche, particulièrement à domicile. Lors de leur plus récente confrontation de championnat au Santiago Bernabéu en février 2026, le Real Madrid s'était imposé 2-1 au terme d'un match marqué par un suspense tactique tardif et un jeu rapide sur les ailes. Au fil de leurs dernières confrontations, la Real a prouvé qu'elle était capable de pousser l'arrière-garde madrilène dans ses derniers retranchements, ce qui prépare encore 90 minutes captivantes dans la capitale.

Compositions probables

Real Madrid : Courtois ; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella ; Bernardo, Valverde ; Guler, Bellingham, Vinicius ; Mbappe

Real Sociedad : Remiro ; Aramburu, Zubeldia, Martin, Gomez ; Herrera, Soler ; Kubo, Sucic, Barrenetxea ; Oyarzabal

Infos d'équipe et effectifs

Jose Mourinho fait face à une importante crise défensive sur blessure avant la journée d'ouverture. Rodrygo, Eder Militao, Ferland Mendy, Raul Asencio et Thiago Pitarch sont tous indisponibles, ce qui laisse l'entraîneur avec peu d'options derrière. Aucune composition probable n'a été confirmée et aucune suspension n'est actuellement en place. Des mises à jour sont attendues à l'approche du coup d'envoi.

L'entraîneur de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, doit composer avec un absent, Alvaro Odriozola étant indiqué comme blessé. Les visiteurs n'ont aucun joueur suspendu et aucune composition confirmée n'a été publiée avant le déplacement à Madrid.

Forme

Le Real Madrid aborde ce match sur une bonne dynamique de pré-saison, avec quatre victoires lors de ses cinq derniers amicaux et un nul. Sa sortie la plus récente s'est soldée par un succès 3-0 contre Schalke 04, tandis qu'il a également battu le Deportivo de A Coruna 1-0 et Ferencvaros 2-1. Les seuls points laissés en route l'ont été dans un nul 2-2 contre la Fiorentina. Sur ces cinq matches, Madrid a marqué 11 buts et en a encaissé cinq.

Le bilan de pré-saison de la Real Sociedad est difficile à lire. Elle a perdu quatre de ses cinq derniers amicaux, avec des défaites contre Chelsea (3-1), le FC Koeln à deux reprises (2-1 et 2-0), et Toulouse (2-1). Son seul succès est venu contre Aston Villa, avec quatre buts marqués lors d'une victoire 4-2. La Sociedad a encaissé 10 buts sur ses cinq matches de préparation.

Historique des confrontations

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s'est terminée par une confortable victoire à domicile 4-1 du Real Madrid en LaLiga en février 2026. Sur les cinq dernières confrontations toutes compétitions confondues, Madrid détient un net avantage, avec quatre victoires et un nul, un spectaculaire 4-4 en Copa del Rey au Bernabeu en avril 2025. La Real Sociedad n'a battu Madrid lors d'aucune des cinq dernières confrontations, ses seuls points ayant été pris dans ce nul en coupe.