Real Madrid - Rayo Vallecano, avant-match de Liga : tout ce qu’il faut savoir

Real Madrid - Rayo Vallecano : détails du match

LaLiga - Journée 5 12 sept. 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Le coup d'envoi entre le Real Madrid et le Rayo Vallecano sera donné le 12 septembre 2026 à 19h00 GMT (15h00 EST / 20h00 BST / 21h00 SAST).

Derby 100 % madrilène dans la capitale

Le Real Madrid retrouve le Santiago Bernabéu pour accueillir son voisin du Rayo Vallecano lors de la 5e journée de la saison 2026/27 de Liga. Après une semaine compliquée marquée par une défaite en championnat et une entrée en lice en Ligue des champions en milieu de semaine, le Real Madrid vise une victoire décisive à domicile pour rester au contact dans la course au titre. Pour le Rayo Vallecano, ce court déplacement à travers la ville après une victoire spectaculaire apporte un supplément de confiance au moment de tenter de faire déjouer son rival de la capitale.

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Le revers de la 4e journée pour le Real Madrid : un faux pas sur la pelouse du Real Betis

Le Real Madrid aborde samedi avec l'ambition de réagir en championnat après sa défaite 1-0 sur la pelouse du Real Betis à l'Estadio de La Cartuja lors de la 4e journée (4 septembre). Malgré des occasions créées par un secteur offensif emmené par Kylian Mbappé et Vinícius Júnior, Madrid a encaissé un but à la 81e minute signé Troy Parrott. Mbappé a vu son penalty dans le temps additionnel être arrêté, laissant le Real Madrid bredouille et déterminé à retrouver son efficacité à domicile.

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Le doublé de Camello permet au Rayo de faire tomber le Racing Club

Le Rayo Vallecano se rend au Bernabéu avec le moral au beau fixe après son explosif succès 3-2 à domicile contre le Real Racing Club lors de la 4e journée (5 septembre). Andrei Rațiu a ouvert le score à la 17e minute avant que l'attaquant Sergio Camello ne signe une prestation décisive avec deux buts (43e, 47e). Malgré les cartons rouges reçus en fin de match par Fran Pérez et Jorge de Frutos, le Rayo a tenu bon pendant le temps additionnel pour prendre les trois points au terme d'un duel spectaculaire à cinq buts.

La fierté de la capitale et des points précieux en jeu

Historiquement, les déplacements au Bernabéu représentent un défi de taille pour le Rayo Vallecano, même si les matches entre ces voisins madrilènes offrent régulièrement un rythme élevé et des duels physiques intenses. Le moteur créatif axial du Real Madrid, emmené par Jude Bellingham et Federico Valverde, cherchera à déséquilibrer le bloc médian du Rayo, tandis que le Rayo s'appuiera sur des contre-attaques rapides menées par Andrei Rațiu et Sergio Camello. Avec un positionnement important en championnat déjà en jeu, ce derby de samedi s'annonce riche en émotions dès le coup d'envoi.

Nouvelles des équipes et effectifs

Le Real Madrid aborde cette rencontre sans trois joueurs de l'équipe première. Eder Militao, Rodrygo et Ferland Mendy sont tous répertoriés comme blessés, laissant Mourinho face à des choix à faire en défense comme en attaque. Aucune composition probable n'a été confirmée, et des mises à jour sont attendues à l'approche du coup d'envoi.

Le Rayo Vallecano doit lui aussi gérer des inquiétudes liées aux blessures. Le gardien Augusto Batalla reste indisponible, une situation qui a poussé le club à recruter Emil Audero en prêt en provenance de Côme le dernier jour du mercato. Isi Palazon est lui aussi absent sur blessure. Aucune suspension n'est à signaler dans les deux camps, et le Rayo n'a pas encore communiqué de onze de départ confirmé à ce stade.

Forme

Le Real Madrid aborde ce match dans une excellente dynamique, avec cinq victoires lors de ses cinq rencontres les plus récentes entre la Liga et les matches amicaux de pré-saison. En Liga seulement, il reste sur trois victoires de suite, dont un succès 4-0 contre Malaga le 30 août et une victoire 4-1 face à la Real Sociedad quatre jours plus tôt. Sur ces trois matches de championnat, Madrid a inscrit neuf buts et en a encaissé deux, la victoire à l'extérieur contre l'Espanyol venant compléter une série de résultats maîtrisés.

Le bilan récent du Rayo Vallecano est beaucoup moins encourageant. Le club n'a remporté qu'un seul de ses cinq derniers matches, un succès en pré-saison contre le Sporting Charleroi. En Liga, il n'a pris qu'un point en trois matches, avec un nul 1-1 contre le Deportivo Alaves avant une défaite face à Séville puis cette lourde défaite 5-2 contre Barcelone le 31 août. Le Rayo a marqué quatre buts et en a encaissé neuf lors de ses cinq sorties les plus récentes.

Confrontations directes

La confrontation la plus récente entre les deux équipes a eu lieu en Liga le 1er février 2026, avec une victoire 2-1 du Real Madrid au Bernabéu. Avant cela, le Rayo avait tenu Madrid en échec sur un score nul et vierge à Vallecas en novembre 2025. Lors des cinq dernières confrontations en Liga, le Real Madrid s'est imposé à deux reprises, a fait deux fois match nul et n'a subi aucune défaite, tandis que le Rayo n'a signé aucune victoire sur cette série. Le match le plus spectaculaire dans ces données reste le nul 3-3 à Vallecas en décembre 2024.