Real Madrid - Rayo Vallecano : détails du match

LaLiga - Journée 5 12 sept. 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Le coup d’envoi de Real Madrid - Rayo Vallecano sera donné le 12 septembre 2026 à 19h00 GMT (15h00 EST / 20h00 BST / 21h00 SAST).

Derby 100 % madrilène dans la capitale

Le Real Madrid retrouve le Santiago Bernabéu pour accueillir son voisin du Rayo Vallecano à l’occasion de la 5e journée de la saison 2026/27 de Liga. Après une semaine compliquée marquée par une défaite sur la scène nationale et une entrée en lice en Ligue des champions en milieu de semaine, le Real Madrid vise une victoire décisive à domicile pour rester au contact dans la course au titre. Pour le Rayo Vallecano, ce court déplacement à travers la ville après une victoire spectaculaire apporte un supplément de confiance au moment de tenter de contrarier son rival de la capitale.

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Le revers de la 4e journée pour le Real Madrid : faux pas sur la pelouse du Real Betis

Le Real Madrid aborde ce samedi avec l’objectif de réagir sur la scène nationale après sa défaite 1-0 sur la pelouse du Real Betis à l’Estadio de La Cartuja lors de la 4e journée (4 septembre). Malgré des occasions créées par un secteur offensif emmené par Kylian Mbappé et Vinícius Júnior, Madrid a encaissé un but à la 81e minute signé Troy Parrott. Mbappé a vu un penalty dans le temps additionnel être arrêté, laissant le Real Madrid bredouille et déterminé à retrouver son efficacité à domicile.

Cependant, l’équipe de Jose Mourinho abordera ce match sur une victoire, après avoir signé un succès 2-1 contre l’Inter Milan mardi soir lors de la phase de ligue de la Ligue des champions.

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Le doublé de Camello pour les Franjirrojos fait tomber le Racing Club

Le Rayo Vallecano se rend au Bernabéu avec le moral au beau fixe après une explosive victoire 3-2 à domicile contre le Real Racing Club lors de la 4e journée (5 septembre). Andrei Rațiu a ouvert le score à la 17e minute avant que l’attaquant Sergio Camello ne livre une performance décisive avec deux buts (43e, 47e). Malgré des cartons rouges tardifs pour Fran Pérez et Jorge de Frutos, le Rayo a tenu bon dans le temps additionnel pour s’assurer les trois points au terme d’un match spectaculaire à cinq buts.

La fierté de la capitale et des points cruciaux en championnat en jeu

Historiquement, les déplacements au Bernabéu représentent un défi de taille pour le Rayo Vallecano, même si les matches entre ces voisins madrilènes offrent régulièrement un rythme élevé et des duels physiques intenses. Le moteur créatif axial du Real Madrid, emmené par Jude Bellingham et Federico Valverde, cherchera à faire sauter le bloc médian du Rayo, tandis que le Rayo s’appuiera sur des contre-attaques rapides menées par Andrei Rațiu et Sergio Camello. Avec les premières places du classement en jeu, ce derby de samedi promet un scénario riche en intensité dès le coup d’envoi.

Compositions probables

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Valverde, Bernardo; Guler, Bellingham, Vinicius; Mbappe

Rayo Vallecano: Cardenas; Ratiu, Lejeune, Ciss, Pedrosa; Lopez, Valentin, Diaz; Tsitaishvili, Camello, A Garcia

Nouvelles des équipes & effectifs

Le Real Madrid aborde cette rencontre sans trois joueurs de l’équipe première. Eder Militao, Rodrygo et Ferland Mendy sont tous annoncés blessés, ce qui laisse Mourinho face à des choix à faire en défense comme en attaque. Aucune composition probable n’a été confirmée, et des mises à jour sont attendues à l’approche du coup d’envoi.

Le Rayo Vallecano doit lui aussi composer avec des préoccupations sur le plan des blessures. Le gardien Augusto Batalla reste indisponible, une situation qui a conduit à l’arrivée en prêt d’Emil Audero en provenance de Côme le dernier jour du mercato. Isi Palazon est également absent sur blessure. Aucune suspension n’est recensée de part et d’autre, et le Rayo n’a pas encore communiqué de onze de départ confirmé à ce stade.

Forme

Le Real Madrid aborde ce match dans une excellente dynamique, avec cinq victoires lors de ses cinq rencontres les plus récentes, entre Liga et amicaux de pré-saison. En Liga uniquement, il reste sur trois succès de suite, dont une victoire 4-0 contre Malaga le 30 août et un succès 4-1 face à la Real Sociedad quatre jours plus tôt. Sur ces trois matches de championnat, Madrid a inscrit neuf buts et en a concédé deux, avec une victoire à l’extérieur contre l’Espanyol pour compléter une série de résultats maîtrisés.

La série récente du Rayo Vallecano est plus difficile à lire. Il n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches, un succès en pré-saison contre le Sporting Charleroi. En Liga, il a pris un point en trois matches, avec un nul 1-1 contre le Deportivo Alaves avant des défaites face à Séville puis lors de cette lourde défaite 5-2 contre Barcelone le 31 août. Le Rayo a marqué quatre buts et en a encaissé neuf sur ses cinq sorties les plus récentes.

Confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu en Liga le 1er février 2026, avec une victoire 2-1 du Real Madrid au Bernabeu. Avant cela, le Rayo avait tenu Madrid en échec sur un score nul et vierge à Vallecas en novembre 2025. Sur les cinq dernières confrontations en Liga, le Real Madrid compte deux victoires, deux nuls et aucune défaite, tandis que le Rayo n’a remporté aucun match sur cette série. L’affrontement le plus spectaculaire de cet ensemble de données reste le nul 3-3 à Vallecas en décembre 2024.