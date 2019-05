Real Madrid : Raúl futur entraîneur de l'équipe réserve ?

Légende du Real Madrid, Raúl devrait prendre en charge la Castilla, équipe réserve du club madrilène, comme le révèle le quotidien AS.

Actuel entraîneur de l'équipe U18 du et très admiré par les jeunes du centre de formation, Raúl Gonzalez Blanco, légende des Merengue, devrait prochainement prendre en charge l'équipe réserve du club comme l'annonce le quotidien AS. L'ex-attaquant espagnol de 41 ans succédera ainsi à Manolo Diaz sur le banc de la Castilla, qui évolue actuellement en troisième division.

Le natif de Madrid, qui a disputé un total record de 741 matchs (323 buts) avec le Real, suivrait donc le chemin de ses ex-coequipiers Zinedine Zidane et Santiago Solari, qui ont ensuite pu prendre en main l'équipe première.

Désireux d'entraîner depuis sa retraite professionnelle en 2015 après un dernier passage chez les New York Cosmos, Raùl suit actuellement une formation afin d’obtenir une licence UEFA Pro, nécessaire pour entraîner une équipe professionnelle et donc être sur le banc de la Castilla l'an prochain.

Formé au Real Madrid en 1994, Raúl est devenu le joueur le plus capé de l'histoire du club avec la Casa Blanca, et a notamment remporté six fois la et la Ligue des Champions à trois reprises.