Real Madrid - Raphaël Varane : "On gagne en confiance"

Buteur face à l'Espanyol Barcelone ce samedi, le défenseur central du Real Madrid se félicitait de la prestation de la Maison Blanche après le match.

Une victoire made in pour le ce samedi. Devant leurs supporters, les hommes de Zinédine Zidane se sont en effet imposés face à l' Barcelone (2-0) grâce à des buts signés Karim Benzema et Raphaël Varane, tandis qu'en fin de rencontre, Ferland Mendy, autre joueur tricolore, a été expulsé. Grâce à cette victoire, les Madrilènes reprennent provisoirement la tête du classement en , avec trois points d'avance sur le de Lionel Messi.

Buteur en première période, Raphaël Varane, revanchard après son erreur en deuxième période face au en Ligue des Champions (2-2), a estimé que la prestation du Real Madrid a été de bonne facture ce samedi, félicitant aussi l'Espanyol pour sa belle copie.

"C’était un grand match de notre part"

"C’était match très exigeant sur le plan physique. L’adversaire a mis beaucoup de pression sur nous et nous avons dû être patients avant de trouver le but. C’était un très bon adversaire. Nous avons essayé de jouer notre football comme d’habitude, mais la dernière passe manquait pour faire mal à l’adversaire. C’était un grand match de notre part, mais aussi du rival", a analysé l'ancien du Racing Club de Lens en fin de rencontre, avant de revenir sur son cas personnel et le choc à venir face au Barça.

"J’essaie d’aider l’équipe. C’est important. Nous sommes une équipe, un groupe, les attaquants aident parfois et nous (les défenseurs) aussi. Très content d’avoir marqué (...) Nous avons une série de matchs compliqués et nous sommes prêts. On gagne en confiance chaque fois un peu plus. On va continuer comme ça pour bien finir l’année", a promis le défenseur central, qui devrait, grâce à ce but inscrit, refaire le plein de confiance au meilleur des moments.