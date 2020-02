Real Madrid - Ramos : "Si le club le veut, je resterai ici"

En fin de contrat à l'issue de la saison prochaine, l'emblématique défenseur central merengue se voit bien prolonger dans la capitale espagnole.

À la veille de la réception de en 8e de finale aller de , Sergio Ramos a fait le point sur son avenir, lui qui est lié à la Casa Blanca jusqu'en juin 2021.

"Il n'y aura aucun problème pour prolonger au . S'ils le veulent, je resterai ici", a-t-il affirmé avant d'évoquer le choc face aux Skyblues de Pep Guadiola, son ancien rival lorsqu'il entraînait le Barça.

"J'aime rester ici pour parler quand les matches importants arrivent. C'est le moment pour les adultes, les enfants restent à côté. (...) Guardiola ? Je le respecte beaucoup en tant qu'entraîneur. Les statistiques parlent pour lui."

"En Europe, les arbitres sont plus permissifs"

Le défenseur central est également revenu sur la polémique d'arbitrage après la défaite de son équipe à et ses déclarations à l'encontre de M. Hernandez Hernandez. "Je ne pense pas que les arbitres me regardent plus en qu'en Europe, mais à l'étranger, ils sont plus permissifs. Je pense qu'avec Hernández Hernández, c'était quelque chose de personnel", a-t-il une nouvelle fois tancé avant de réfuter toute faiblesse offensive de ses coéquipiers.

"Nous n'avons pas eu de réussite pour marquer mais nous n'avons rien changé, nous sommes les mêmes avec le même style de jeu. La Ligue des champions nous motive énormément."