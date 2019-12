Real Madrid, Ramos : "Messi et Cristiano Ronaldo devraient se battre pour un Ballon d'Or, et en avoir un pour les autres"

Le capitaine du Real a suggéré en plaisantant que l'Argentin et le Portugais devraient être jugés différemment du reste des autres meilleurs joueurs.

Hormis Luka Modric, personne n'a réussi à s'immiscer dans la lutte entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi pour le Ballon d'Or lors de la dernière décennie. L'Argentin en a remporté six et le Portugais cinq. Pourtant, à l'image de Virgil Van Dijk et Sadio Mané cette saison, nombreux n'ont pas démérité comme Wesley Sneijder et Andrés Iniesta en 2010, Franck Ribéry, Manuel Neuer et même Sergio Ramos lorsque le a remporté la .

Interrogé par Ivan Zamorano pour TUDN, l'emblématique capitaine du Real Madrid a un avis pour le tranché sur l’attribution du Ballon d’Or. Pour le champion du monde 2010, il devrait y avoir un trophée pour Messi et Cristiano Ronaldo et un autre trophée pour les autres joueurs : "Ils pourraient faire un Ballon d’or seulement pour Ronaldo et Messi en fonction des résultats… Et un autre pour les autres. Au final, ce serait mieux pour le football".

"Inspirer des millions d'enfants"

Bien qu'il n'ait jamais été reconnu par des distinctions individuelles prestigieuses, Sergio Ramos a acquis une réputation d'icône à Madrid. Il a passé 14 ans au Santiago Bernabeu, remportant quatre et autant de Ligue des champions - tout en obtenant des victoires en et en championnat d'Europe, à deux reprises, avec l' . Le capitaine des Merengue est fier de l'héritage et de l'empreinte qu'il va laisser.

"Je me sens fier. En fin de compte, c'est quelque chose que personne ne m'a donné. Derrière ces murs, tout est question de travail, de sacrifice, de dévouement et de constance. Parce que ce n'est pas seulement un défi d'arriver au sommet, mais aussi d'y rester. Il y a beaucoup de choses dans les coulisses que les gens ignorent, le succès n'est pas le fruit du hasard. J'espère que mon héritage servira à inspirer des millions d'enfants. Lorsque vous vous battez pour quelque chose, les rêves se réalisent et tout peut être réalisé".

Tôt ou tard, Sergio Ramos devra raccrocher les crampons, et il ne veut pas se prononcer sur le nom de son successeur : "Au final, les comparaisons ne sont jamais bonnes. Il y a un très bon centre de formation au Real Madrid, vous devez toujours garder cette base nationale. Sur le marché, il y a de bons joueurs et l'équipe peut les signer. Matthijs De Ligt est un défenseur plein de promesses, il a besoin d'expérience, mais c'est un joueur d'avenir".