Real Madrid, Ramos : "Le triomphe est très important"

Le capitaine du Real Madrid ne veut pas se contenter d'être Champion d'Espagne. Son objectif est de parvenir à gagner tous les prochains matches.

De nouveau vainqueur sur la pelouse de Grenade lundi soir (1-2), le n'a jamais été aussi proche du titre en . En effet, les hommes de Zinédine Zidane ont l'occasion d'être Champions d' dès la 37ème journée en cas de succès, jeudi, face à . Insatiables depuis la reprise du championnat, les Madrilènes sont notamment portés par leur capitaine Sergio Ramos, lequel estime que ce titre serait celui de la constance et de la régularité.

"L’objectif est de gagner tous les matchs"

"Le triomphe est très important même si la sensation n’est pas bonne compte tenu de la deuxième mi-temps. Le niveau dans notre championnat est énorme et il faut maintenir sa concentration tout le match. Mais nous sommes les premiers, parmi les trois premiers à gagner ici et ça signifie bien que ce n’est pas une chose facile de le faire. Le championnat est la victoire de la constance et de la régularité, du travail quotidien. La trêve nous a permis de bien réagir. J’espère que nous pourrons célébrer le titre jeudi, si Dieu le veut", a ainsi confié l'international espagnol au micro de la Movistar. Toutefois, encore faut-il finir le travail, et le défenseur en a bien conscience.



Morientes : "Benzema est le joueur clé du Real"







"On n’a rien gagné encore, bien qu’on voit que l’équipe a très envie de gagner cette . Ça ne dépend que de nous et il y a encore des points en jeu que nous voulons prendre. Depuis la reprise, l’objectif est de gagner tous les matchs et c’est ce qu’on va essayer de faire. Nous avons un grand mérite", a précisé Sergio Ramos.

Un discours similaire à celui de son entraîneur Zinédine Zidane. "Cela fait 9 victoires en 9 matches... Que demander de plus ? Maintenant, il manque deux matches. On n'a encore rien gagné. Ce sont trois points très importants ce soir, mais il manque deux matches, six points, et on verra ce qu'il va se passer jeudi face à Villarreal", a déclaré le Français au sortir de la victoire de son équipe face à Grenade. Pour finir le travail, le technicien pourra compter sur des cadres en grande forme.