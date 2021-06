Real Madrid : Ramos efface TOUT !

Le défenseur espagnol a supprimé toutes les références au Real Madrid sur ses différents profils de réseaux sociaux.

À partir de 00h01 jeudi matin, Sergio Ramos cessera officiellement d'être un joueur du Real Madrid, son contrat expirant aujourd'hui. Après 16 ans passés du côté de la capitale, le rideau tombe alors que Ramos se prépare désormais à la prochaine étape de sa carrière.

Un regard sur les profils de médias sociaux de Ramos aujourd'hui renforce cette séparation, le défenseur se décrivant toujours comme le capitaine du Real Madrid sur ses profils à la fois sur Twitter et Instagram ces derniers jours.

Ce mercredi, SR4 est désormais simplement un « joueur de football et ambassadeur de l'Unicef » sur ses biographies de médias sociaux.

Au cours des dernières semaines, beaucoup ont prêté attention aux nouveaux abonnements et aux "j'aime" du défenseur pour voir s'ils offraient des indices sur la prochaine destination potentielle du joueur.

Les géants de la Ligue 1, le PSG, et les champions de Premier League Manchester City ont été présentés comme des destinations possibles pour le joueur de 35 ans.

Manchester United semblait aussi une destination potentielle, alors que les rumeurs évoquant un possible retour à Séville ont été tuées dans l'oeuf.

Ces derniers jours et selon différents médias, un nouveau client est entré dans la course et il s'agit d'un client d'envergure.

La presse allemande parle en effet du Bayern Munich comme point de chute probable pour le défenseur andalou.

L'article continue ci-dessous

Affaires à suivre, avec une saga qui risque de nous tenir en haleine encore longtemps...