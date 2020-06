Real Madrid - Ramos défenseur le plus prolifique de la Liga

Sergio Ramos est devenu le défenseur le plus prolifique de l'histoire de la Liga en marquant sur penalty contre la Real Sociedad (2-1).

Drôle de soirée ce dimanche pour Sergio Ramos avec le . Sorti touché au genou, le défenseur espagnol avait auparavant eu le temps d'ouvrir le score sur penalty pour son équipe, devenant ainsi le défenseur avec le plus grand nombre de buts inscrits dans l'histoire du championnat espagnol.

Une 68e réalisation qui lui permet de dépasser Ronald Koeman et ses 67 buts inscrits sous la tunique du Barça.

Après la rencontre, son entraîneur Zinédine Zidane s'est toutefois quelque peu inquiété de son état de santé : "Là, il a vraiment mal, mais il me semble que c'est seulement le coup, c'est la bonne nouvelle. On verra bien. Ce qui est sûr, c'est que là, il a vraiment mal. [...] Pour moi, c'est le meilleur défenseur du monde. Ce qu'il fait depuis toutes ces années, c'est incroyable. Il apporte énormément à l'équipe et à tout le club."

Celui qui a débuté sa carrière à Séville en 2004, inscrivant deux buts en 39 rencontres de championnat, a rejoint les Merengue en 2005, pour devenir une icone du club de la capitale, participant notamment à la conquête de quatre .

Si sa combativité a été l'un de ses principaux atouts tout au long de sa carrière, il a également attiré l'attention par sa capacité à trouver le filet, le faisant près de 100 fois pour le club.

Son premier but en avec les Blancos remonte à 2005, lorsqu'il a marqué à Malaga lors de la victoire 2-0, mais il a dû attendre la victoire 4-0 contre le Deportivo La Corogne en 2006 pour inscrire son premier but au Santiago Bernabeu.

Il connait actuellement sa saison la plus prolifique en , ayant marqué son septième but de la saison contre la Sociedad. Tous ces buts ont été inscrits depuis octobre, lui qui est devenu le tireur attitré des penalties depuis le départ de Cristiano Ronaldo vers la en 2018.

Son but contre la Sociedad est le quatrième qu'il inscrit depuis le point de penalty en Liga cette saison (plus un autre en Ligue des champions), alors qu'il n'en a manqué qu'un sur les 17 qu'il a tentés avec le club.