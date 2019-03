Real Madrid, Ramon Calderon : "José Mourinho est le premier choix"

L'ancien président du Real Madrid considère que le Portugais est le favori pour succéder à Santiago Solari l'été prochain.

L'heure est grave au Real Madrid. Humilié sur sa propre pelouse par l'Ajax ce mardi soir, les Merengue, triple champion d'Europe en titre, sont sortis par la plus petite porte de la Ligue des champions. Distancé en Liga, éliminé en Ligue des champions et en Coupe du Roi, le Real Madrid n'a plus rien à jouer et aura vécu une saison morose. Selon toute vraisemblance, Santiago Solari quittera le club l'été prochain et plusieurs noms se dégagent dont celui de José Mourinho.

Dans une interview accordée à Sky Sports, l'ancien président du Real Madrid, Ramon Calderon a misé sur le retour de José Mourinho : "Je ne doute pas que José Mourinho soit la première option pour le président du Real Madrid. Il a été appelé au cours des dernières semaines. C’était quand Zinedine Zidane est parti, José Mourinho était avec Manchester United et il a dit que ce n’était pas le bon moment pour revenir, mais peut-être que c'est le bon moment maintenant qu'il est libre. Je pense qu'il y aura beaucoup de chance qu'il soit sur ce banc la saison prochaine".

L'avenir de Bale en question

Ramon Calderon en a remis une couche sur Love Sport Radio : "Je pense que le prochain entraîneur sera Mourinho à mon avis. C’est le seul entraîneur que le président respecte, il l’a soutenu tout le temps. S’il n’est pas là la saison prochaine, c’est que les Portugais a dit non. J'ai entendu quelques commentaires de lui sur Bein Sports le week-end dernier : 'Bien sûr, si le Real Madrid m'appelait, je serais très heureux très fier de revenir'. C'est 90% à mon avis, c'est mon avis bien sûr. La possibilité d'avoir Mourinho de nouveau au Real Madrid est à 90%".

Souvent remplaçant cette saison, l'international gallois est un autre dossier que le Real Madrid va devoir gérer. Gareth Bale pourrait être invité à quitter les Merengue en fin de saison afin de récupérer une indemnité de transfert et renforcer son attaque. L'ancien président du Real Madrid voit bel et bien Gareth Bale quitter le club en fin de saison, d'autant plus qu'il bénéficie toujours d'une belle cote en Premier League.

"Ce n'est pas facile avec le salaire, l'argent que nous avons payé pour lui, je ne le sais pas. Ce n'est pas facile. Si finalement il décide de partir, je suppose qu'il devra passer un marché avec une équipe. J'ai entendu son agent dire qu'il resterait et qu'il ne partirait jamais. Je pense que c'est quelque chose qui s'est dit dans un moment d'excitation. En fin de compte, si le joueur est comme ça, il ne joue pas, il a des problèmes avec ses fans, il va devoir chercher une solution, peut-être un transfert. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'équipes qui aimeraient l'avoir, peut-être en Angleterre", a conclu Roman Calderon.