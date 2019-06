Real Madrid, quand Modric interdit le 10 à Hazard : "Il m'a dit de trouver un autre numéro"

Le numéro traditionnel d'Hazard est actuellement occupé au Real Madrid. Mais le joueur Belge ne s'inquiète pas pour autant.

Eden Hazard ne s'inquiète pas pour son numéro au , il n'a pas non plus pensé à l'identité du tireur de pénaltys la saison prochaine au sein de la maison blanche. Le joueur des Diables Rouges a été présenté ce jeudi par le club merengue, répondant à plusieurs questions au passage.

"Modric a dit non"

Hazard, qui est la dernière recrue du Real après Luka Jovic, Eder Militao et Ferland Mendy cet été, pense surtout à bien s'intégrer et à être performant le plus vite possible en 2019-2020, même s'il s'est déjà renseigné sur son numéro dix fétiche :

"J'ai parlé à Modric à travers Kovacic, j'ai demandé en plaisantant s'il pouvait me laisser le dix. Il a dit non et je dois me trouver un autre numéro", a souri Hazard jeudi lors de sa conférence de presse de présentation. "Pour moi, le numéro du maillot n'est pas important, c'est plutôt de jouer avec ce maillot et cet écusson".

Hazard a aussi indiqué qu'il n'avait pas l'intention de tirer les pénaltys au Real, avec la multitude de tireurs compétents déjà présents. Le capitaine Sergio Ramos notamment, ayant tiré 8 des 12 pénaltys de la maison blanche la saison dernière : "Au Real Madrid, il n'y a qu'une seule star, c'est l'équipe. J'arrive en tant que nouveau joueur. J'ai joué 7 ans à , mais ici je suis le nouveau et je vais essayer de contribuer du mieux que je peux."

"En ce qui concerne les pénaltys, je pense que le capitaine les tire très bien. Si on me demande de tirer et bien... Je ne pense pas qu'il va le faire. Je pense qu'il va continuer à marquer". Une attitude très modeste de la part du Diable Rouge. Mais qu'en pense Gareth Bale ?