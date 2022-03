Real Madrid-PSG : Leonardo et Pochettino en colère après l'arbitre

Après l'élimination du PSG par le Real Madrid, Leonardo et Mauricio Pochettino, ont répondu, à chaud, aux questions de nos confrères de Canal+. Et pour les deux hommes, le but de Benzema n'était pas valable car selon eux, il y a faute sur Donnarumma.

Leonardo, directeur sportif du PSG, au micro de Canal+ :

« C'est un coup très dur. On peut analyser beaucoup de choses. On a dominé ici et à domicile, et après, même si ce n'est pas une excuse, il y a faute sur Donnarumma. C'était difficile, et on s'est perdus.

Mais cette situation a changé notre esprit et changé le Real, on a eu des difficultés à gérer. C'était déterminant. Et quand on est éliminé, c'est compliqué. On doit assumer nos erreurs. Mais, encore une fois, la décision sur Donnarumma n'est pas juste, la faute existe et elle est claire. C'est impossible de ne pas consulter la VAR. Mais je ne cherche pas d'excuses.

Il faudra voir ce qu'on a fait. On a dépensé beaucoup d'énergie et à 1-1 on en avait beaucoup moins et ensuite ils ont marqué deux autres buts coup sur coup.

C'est très dur à vivre. Mais il faut essayer d'avancer et il ne faut pas tout enterrer. Ce n'est pas le moment de trouver des solutions ou tirer des conclusions. Jusqu'à la mi-temps de ce match, on était convaincus qu'on était supérieurs et qu'on pouvait gagner cette C1. C'est pour ça qu'on doit toujours regarder pourquoi les choses se passent. On a besoin de temps pour faire ces réflexions-là. »

Mauricio Pochettino, entraîneur du PSG, au micro de Canal+ :

« Je crois que le premier but change le match. Je me demande ce que fait la VAR, pour moi il y a faute sur Donnarumma. C'est une honte, car lorsqu'on revoit l'action, il y a faute. Après, le match a changé. Ce but a tout changé. Je pense que c'est impossible de ne pas parler de cette grosse erreur. C'est difficile à accepter. Je ne le pardonnerai pas.

Que dire après ça ? Je ne veux pas parler des performances. C'est incroyable de voir ça en 2022. Je n'y crois pas. Je pense que tout a changé dans le stade. Les joueurs étaient énervés par la situation, et le football c'est des émotions.

Oui, nous avons fait quelques erreurs après ça, il faut le reconnaître. Mais lorsqu'il y a de l'émotion, le football change. C'est difficile de gérer une équipe après ce genre d'événement. C'est ce qui pouvait nous arriver de pire. C'est très difficile d'accepter ce résultat.

Benzema fait faute sur Donnarumma pour moi. On sait tous que le Paris Saint-Germain chasse la C1 depuis des années. Les joueurs seront énervés. Ce sont des choses qui arrivent. Ce sera difficile de changer cet état d'esprit. Oui, je pense que dans un moment comme celui-ci, il faut se rappeler des bonnes choses. On peut perdre contre le Real Madrid qui est l'un des meilleurs clubs au monde mais pas de cette façon-là. »