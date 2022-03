Real-Madrid - PSG : dans le vestiaire, le silence et des questions

Le naufrage est aussi inattendu qu’il est catastrophique. Au stade Santiago Bernabeu, on joue la 61e minute mercredi soir quand le PSG entame sa folle déperdition jusqu’à l’élimination. Une débâcle supplémentaire qui fait autant parler, si ce n’est plus à l’étranger que ses collections de maillots Jordan.

Comment ce club en est arrivé là ? Et comment défendre la thèse d’un accident lorsque ce type d’élimination au scénario catastrophique se reproduit pour la troisième fois en cinq ans.





Dans le vestiaire, le silence a été marquant quelques instants après la rencontre et contrairement à ce qu’a pu avancer la presse espagnole, Donnarumma et Neymar n’en sont pas venus aux mains. Messi, lui, n’a pas rejoint Barcelone en jet privé mais est bien rentré à Paris avec le reste du groupe.





Des réflexions autour de Neymar et Messi





Mais depuis mercredi soir, c’est une forme d’incompréhension qui règne dans le vestiaire. Comment Marquinhos ou Donnarumma, d’habitude si fiables, ont pu faillir à ce point ? C’est l’une des questions que se posaient certains joueurs au lendemain de ce scénario catastrophe.







Les réflexions ont aussi concerné Neymar et Lionel Messi. Deux joueurs expérimentés capables de prendre le contrôle du jeu et qui ont complètement disparu en seconde période. Après l’égalisation du Real Madrid, certains s’attendaient à ce qu’ils prennent en main le match et remettent le pied sur le ballon.







Plus globalement, tous ont pensé qu’un des hommes d’expérience présents sur le terrain allaient prendre le lead. Mais qui exactement ? Aucun au final. Et les joueurs ont surtout réalisé que cette équipe n’avait pas de leader pour faire face à la situation. Et éviter la déferlante madrilène.