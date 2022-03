Real Madrid-PSG : Ce que préparent les supporters madrilènes pour Mbappé

Par Jorge C. Picón – C'est un Santiago-Bernabéu plein à craquer qui sera le théâtre de Real Madrid-PSG mercredi soir, pour le huitième de finale retour de la Ligue des champions.

Avec un but de retard après le match aller, le Real Madrid sait qu'il pourra compter sur ses supporters pour mettre la pression sur le PSG avec de nombreux sifflets envers les joueurs parisiens. Cependant, l'un d'entre eux sera épargné. Il s'agit bien évidemment de Kylian Mbappé, qui pourrait rejoindre le Real Madrid l'été prochain.

Nous sommes en mesure de vous révéler que les supporters madrilènes ont prévu un accueil chaleureux pour Mbappé mais il ne sera pas question d'en faire trop, afin de ne pas donner l'impression de soutenir le PSG.

Le but des supporters madrilènes sera de faire ressentir à Mbappé qu'il est le bienvenu à Madrid et de l'encourager à rejoindre le club. Les supporters savent que Mbappé a toujours clamé son envie de jouer pour le Real Madrid et ils apprécient depuis de longues années le « madridisme » de l'attaquant français.

Les supporters ont d'ailleurs redouté de ne pas pouvoir « encourager » Mbappé après son coup reçu sur le pied à l'entraînement lundi matin. Mais a priori, le champion du monde 2018 sera bel et bien de la partie et devrait même figurer dans le onze de départ de Pochettino.

Ce sera d'ailleurs la troisième fois que Mbappé jouera au Bernabéu : la première fois, c'était déjà lors d'un huitième de finale de la Ligue des champions 2017-2018 avec la clé une défaite 3-1. Et la seconde fois, c'était à l'occasion de la phase de groupes 2019-2020. Les deux équipes s'étaient séparées sur un match 2-2 et Mbappé avait marqué un but.

A Madrid, tout le monde est persuadé que sa signature au Real Madrid n'est plus qu'une question de semaines. Car même si nos confrères du Parisien ont révélé que le PSG tentait le tout pour le tout pour le conserver, avec une proposition de 200 millions d'euros sur deux ans, le joueur n'a pas donné suite. Le dossier Mbappé au Real devrait même s'accélérer dès que la confrontation entre le Real Madrid et le PSG sera terminée et ce, quel qu'en soit le dénouement.

Traduction et adaptation par Xavier Béal