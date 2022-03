Real Madrid-PSG - Casemiro suspendu, Kroos incertain : quel rôle pour Modric ?

Battu 1-0 au Parc des princes lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions, le Real Madrid tentera ce mercredi soir de renverser la vapeur face au PSG, au stade Santiago-Bernabéu.

Restant sur une victoire probante, 4-1, contre la Real Sociedad, un rival pour le titre en Liga, l'optimisme est de retour dans les rangs madrilènes.

Si Carlo Ancelotti ne pourra pas compter sur Casemiro (suspendu après avoir récolté un carton jaune à l'aller) et si Toni Kroos est incertain, l'entraîneur italien sait qu'il pourra s'appuyer sur Luka Modric.

A 36 ans, le lauréat du Ballon d'or 2018, se comporte en patron même s'il ne porte pas le brassard de capitaine. Son excellente prestation face à la Real Sociedad, assortie d'un but, sur une jolie frappe lointaine, montre qu'il est toujours au top malgré le temps qui passe.

Reste maintenant à savoir dans quelle position Modric sera aligné face au PSG. Si Kroos déclare forfait, Ancelotti devrait replacer Modric à la place de Casemiro. Avec sa discipline et sa science du placement, le Croate est parfaitement capable de jouer devant sa défense.

En faisant cela, Ancelotti permettrait à Eduardo Camavinga et à Federico Valverde, qui sont des purs milieux relayeurs, de ne pas être cantonnés à un rôle uniquement défensif.

Depuis le début de la saison, c'est d'ailleurs dans ce rôle de milieu relayeur que Camavinga est le plus performant, comme il l'a encore démontré face à la Real Sociedad (et comme Modric, il a inscrit un but sur un tir lointain).

« Jouer en sentinelle devant la défense est difficile pour lui car c'est un poste très tactique », a confié Ancelotti au sujet de Camavinga. « En tant que milieu relayeur, nous pouvons davantage utiliser ses qualités et son impact physique », précise l'Italien.

Cependant, Ancelotti est conscient qu'en faisant jouer Modric devant la défense, ce dernier apportera moins sur le plan offensif… à moins de se découvrir.

Le Real pourrait être ainsi privé des passes millimétrées que le Croate est capable de distiller. Sans oublier qu'il possède une redoutable frappe, comme en témoigne son but contre la Real Sociedad.

David Alaba aurait pu occuper ce poste de numéro 6 mais avec la suspension de Ferland Mendy, il sera très certainement aligné en tant que latéral gauche voire en défense centrale si c'est Nacho qui occupe le couloir qui revient traditionnellement au Français.

Ancelotti pourrait aussi tenter un pari audacieux en titularisant Isco pour accompagner Modric et Camavinga (ou Valverde).

Mais Isco peut-il se métamorphoser en Kroos ? A priori non surtout que l'Espagnol n'a pratiquement pas joué pendant la première partie de saison et revient seulement en grâce auprès d'Ancelotti, mais surtout dans un rôle de remplaçant, jouant quelques minutes par-ci par-là.

De plus, Isco n'a pas le physique pour permettre au Real de presser haut afin de gêner la relance des Parisiens. C'est d'ailleurs ce qu'a indiqué Carlo Ancelotti il y a quelques jours avant le match retour contre le PSG : « Je ne vais pas changer mon système de jeu mais notre pressing sera plus intense ».

L'article continue ci-dessous

Au final, quel que soit le poste qu'Ancelotti confiera à Modric, le Croate sait qu'il aura un rôle déterminant pour tenter de qualifier son équipe pour les quarts de finale de la Ligue des champions.

Traduction et adaptation par Xavier Béal