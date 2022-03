Real Madrid-PSG – Ancelotti : "Il ne faudra pas seulement bloquer Mbappé mais aussi Neymar et Messi"

Par Jorge C. Picón – A la veille de Real Madrid-PSG, Carlo Ancelotti s'est présenté devant les journalistes pour la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. L'entraîneur madrilène a insisté sur les erreurs que son équipe doit corriger après la défaite 1-0 au match aller et a bien évidemment été interrogé à de nombreuses reprises sur Kylian Mbappé.

Quelles seront les clés du match ?

Il y en a beaucoup dans ce genre de confrontation. Le plus important, c'est l'aspect psychologique car nous allons bénéficier du soutien de nos supporters. Il y a bien sûr, aussi, la motivation. Mes joueurs sont en bonne forme, très motivés et sereins.

Quel sera votre onze de départ ?

Pour un tel match, un joueur qui n'est pas à 100% ne peut pas y prendre part. Concernant Kroos, si je pense qu'il ne sera pas au top, il ne jouera pas. Même s'il est à 95% de ses moyens, il ne jouera pas.

Comment bloquer Mbappé ?

Nous ne devons pas seulement bloquer mbappé mais aussi Neymar et Messi ! Mon plan est de jouer regrouper avec et sans le ballon. Nous devrons être très intelligents et nous ne devrons pas nous enflammer car nous devons simplement gagner le match et non d'empiler les buts. On peut aussi bien marquer rapidement qu'en fin de match et nous qualifier.

Pensez-vous que Mbappé va jouer ?

Je ne sais pas. J'ai moi-même été footballeur et j'espère toujours affronter les meilleurs joueurs et qu'ils soient épargnés par les blessures. Je préparer ce match en pensant qu'il va jouer.

Comment les supporters madrilènes vont accueillir Mbappé ?

Au Bernabéu, les grands joueurs ont toujours été acclamés. Ça ne me dérange pas si Mbappé reçoit des applaudissements car les supporters apprécient les grands joueurs. Mais ils aiment d'avoir voir le Real gagner et bien jouer.

Craignez-vous le PSG ?

Je ne me focalise pas sur l'adversaire, je pense d'abord à mon équipe et comment la faire jouer pour gagner. Nous devons surtout produire une meilleure prestation qu'au match aller.

Est-ce que la pression est plus forte que d'habitude ?

Nous avons la volonté d'aller le plus loin possible dans cette compétition. J'espère de tout cœur que demain soir, après la rencontre, nous serons toujours en course pour gagner la Ligue des champions. Mais j'en suis convaincu.

Une élimination est cependant possible…

Tout est possible mais pour le moment, on fait une bonne saison et j'espère que ça va continuer.

Quels enseignements retenez-vous du match aller ?

Nous n'avons pas pu appliquer notre plan de jeu. Nous avons beaucoup trop subi le jeu et nous avons été mauvais sur le plan offensif. Défensivement, notre bloc bas a bien marché mais malheureusement, nous avons pris ce but dans les dernières secondes. . Nous avons subi beaucoup de pression en attaque de la part du PSG et nous n'avons pas trouvé de bonnes opportunités pour attaquer. Défensivement, le bloc bas s'est bien passé. Nous avons encaissé un but dans les dernières minutes, mais nous devons faire mieux avec le ballon.

Pour terminer, un petit mot sur Camavinga ?

Il a fait un très bon match contre la Real Sociedad. Il a pu étaler toutes ses qualités, aussi physiques que techniques. Il est en grande forme et j'ai pleinement confiance en lui.

Traduction et adaptation par Xavier Béal