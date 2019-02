Real Madrid, Predrag Mijatovic : "Le match de Barcelone est la dernière chance de Bale au Real Madrid... nous sommes tous fâchés contre lui"

L'ancien du Real Madrid attend beaucoup de l'international gallois, en difficulté chez les Merengue, ce mercredi soir face au FC Barcelone.

Remplaçant face à l'Espanyol, remplacé en cours de jeu contre Alaves, Gareth Bale souffre de la concurrence à son poste au Real Madrid. Blessé au mollet il y a quelques semaines, l'international gallois n'a pas assumé son nouveau statut de leader lors de la première partie de saison et agace dans la capitale espagnole. Dans une interview accordée à la Cadena Ser, Predrag Mijatovic a averti le Gallois. Une contre performance de sa part face au Barça pourrait être fatale.

"Quelqu'un doit se défendre et Lucas Vazquez sait comment faire un suivi et aider son défenseur. À gauche, Vinicius joue bien et Gareth Bale a ses difficultés, S'il (Santiago Solari) fait jouer Gareth Bale contre le FC Barcelone, c'est sa dernière chance avec le Real Madrid. Nous sommes tous énervés par son jeu. Vinicius Junior joue mieux à Santiago Bernabeu", a commenté l'ancien attaquant du Real Madrid.

"Pas de risque avec Messi"

Predrag Mijatovic a reconnu la force des Catalans : "Le FC Barcelone a un pouvoir offensif formidable. Ils sont capables de marquer trois buts en cinq minutes. Ce sont les leaders en Liga, ils sont en Ligue des champions et en Coupe du Roi. C'est une éliminatoire à deux manches. Nous devons sortir et faire un bon résultat et en tenir compte quelle que soit la façon dont il se termine. Si vous obtenez un bon résultat, le Barca peut aussi gagner au Bernabeu".



L'ancien attaquant du Real Madrid a évoqué l'incertitude autour de la participation de Lionel Messi pour cette rencontre. Le Serbe pense que le Barça ne fera pas de folie si l'Argentin n'est pas à 100% : "C'est un joueur clé et il se connaît. Il lui dira à Ernesto Valverde s'il peut commencer et s'il y a un risque, il sera sur le banc. Avec l’expérience de Lionel Messi, je ne pense pas qu’il soit assez stupide pour prendre le risque".

Predrag Mijatovic a balayé l'actualité des Merengue : "Sergio Ramos, Luka Modric et Karim Benzema ? S'ils travaillent, qu'ils sont performants, le Real Madrid fonctionne, mais ils ont aussi besoin des autres. Madrid s'améliore. Ce mercredi est un excellent test. Isco et Marcelo ? Les joueurs qui commencent comme remplaçants doivent valorisent l'équipe. C'est toujours positif et que le technicien soit juste. Zinedine Zidane comptait avec tout le monde".