Real Madrid - Pour Sergio Ramos, la Liga est en progression

Le capitaine du Real Madrid a justifié la victoire à l'arrachée face à Valladolid par le niveau global du championnat, qu'il juge en progression.

Le FC Barcelone ayant perdu sur la pelouse du FC Valence (2-0), samedi, le se trouvait dans l'obligation de l'emporter ce dimanche soir, face au . Et pour cause, les Madrilènes, opposés à une formation classée 16e de , avaient une opportunité en or de prendre seuls la tête du championnat avec trois points d'avance sur les partenaires de Lionel Messi. Si la Maison Blanche n'a pas laissé filer cette occasion, cela a été plus laborieux que prévu...

Vainqueurs sur la plus petite des marges (0-1), les partenaires de Sergio Ramos ont fait la différence en tout fin de rencontre, grâce à un but du défenseur Nacho Fernandez. Mais pour le capitaine du Real Madrid, cela démontre que le niveau global de la ne cesse d'augmenter.

"Un Real Madrid avec de l’engagement et de l’identité"

"Aucun terrain n’est facile et toutes les équipes le prouvent. Nous savions qu’avec leur schéma tactique ce serait compliqué, avec ce 4-4-2 c’était plus difficile pour nous de se créer des espaces, ils étaient très compacts et repliés. Nous sommes très satisfaits, on prend trois points de plus et on repasse leaders", a d'abord déclaré Sergio Ramos après la rencontre, avant de mettre l'accent sur la nécessité de faire preuve de caractère et de détermination pour sortir du lôt.

"C’est important. La Liga est très longue et on voit dans n’importe quel match qu’elle est de de plus en plus compliquée, comme tout le monde le dit. Vous pouvez perdre des points sur n’importe quel terrain et contre n’importe quelle équipe. Nous allons continuer sur cette dynamique, avec beaucoup de personnalité, beaucoup d’envie. Parfois on ne peut pas jouer mais on essaie toujours, afin que l’on voit un Real Madrid avec de l’engagement et de l’identité", a ainsi ajouté le défenseur central.