Real Madrid, plusieurs semaines d'absence pour Vazquez et Carvajal

Les deux joueurs seront absents plusieurs semaines après avoir été blessés mardi soir.

Le défenseur latéral droit du Real Madrid Dani Carvajal et son collègue ailier Lucas Vazquez, tous deux blessés lors du match de Ligue des champions face à l'Ajax Amsterdam (1-4) mardi en 8es retour, devraient être absents pour trois à quatre semaines, annonce jeudi la presse espagnole.

Carvajal, qui avait pu finir la rencontre, est victime d'une déchirure à la cuisse droite, alors que Lucas Vazquez, suppléé par Gareth Bale à la 29e minute, souffre lui d'une élongation de la cuisse gauche. Le Real a communiqué sur ces blessures sans toutefois préciser la durée de l'indisponibilité des deux élements, la presse ibérique s'étant chargée de donner des précisions.



À noter que le Real Madrid est déjà privé, pour deux mois, de son jeune attaquant brésilien Vinicius, 18 ans, lui aussi blessé contre l'Ajax (rupture des ligaments de la cheville droite).

Pour rappel, le Real s'est lourdement incliné à domicile au stade Santiago-Bernabeu (1-4, victoire 2-1 au match aller) mardi soir. La club royal voit ainsi sa domination européenne s'arrêter après plus de 1 000 jours de règne... Humilié sur leur propre pelouse, les Merengue, triple champions d'Europe en titre, sont sortis par la plus petite porte de la Ligue des champions.

Distancé en Liga, éliminé en Ligue des champions et en Coupe du Roi, le Real Madrid n'a plus rien à jouer et aura vécu une saison très indigente. Selon toute vraisemblance, Santiago Solari, le coach merengue, quittera le club l'été prochain et plusieurs noms se dégagent dont celui de Zinedine Zidane ou encore José Mourinho, les deux hommes étant actuellement sans club.