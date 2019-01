Real Madrid - Phalange fracturée pour Karim Benzema

Le Real Madrid se rendait au Betis Séville en Liga ce dimanche. Modric a marqué pour un court succès merengue. Benzema s'est blessé à la phalange

Le buteur du Real Madrid et ancien lyonnais Karim Benzema, touché à l'auriculaire de la main droite, a été contraint de sortir à la pause dimanche sur la pelouse du Betis Séville (2-1) en Liga lors d'un succès acquis dans la douleur en Andalousie et qui a permis au club madrilène de remonter à la quatrième place du classement à 10 points du leader et rival barcelonais.

Benzema s'est blessé en fin de première période en se retombant sur ses mains en cherchant à amortir une chute. Le Real menait alors grâce à un très joli but signé Luka Modric et le Français a dû quitter ses équipiers de manière trè précoce le doigt tordu.

"C'est une fracture d'une phalange. Par chance, c'est une blessure à la main, je veux croire qu'il pourra être là (au prochain match) mais cela dépendra de ce que disent les médecins", a fait savoir l'entraîneur merengue Santiago Solari au terme du match en conférence de presse.