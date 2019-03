Real Madrid - Pendant la déroute de son équipe en Ligue des champions, Sergio Ramos... tournait un documentaire pour Amazon

Sergio Ramos a dû vivre une bien drôle de soirée mardi au Santiago Bernabeu. Alors que ses coéquipiers prennaient l'eau face à l'Ajax Amsterdam avec une défaite cinglante sur le score de 4-1 au coup de sifflet final, synonyme d'élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le capitaine des Merengue avait d'autres occupations en tête.

Le défenseur central espagnol était en effet suspendu pour ce match retour après avoir reçu volontairement un carton jaune à l'aller afin d'être préservé pour les quarts de finale. Un choix douteux puisqu'au final, son équipe a été dépassée défensivement face à des Néerlandais bien plus inspirés.

Dans son box personnalité avec ses acronymes et son numéro (SR4), Sergio Ramos était entouré de caméra mardi soir. Le champion du monde 2010 était en plein tournage d'un documentaire consacré à sa carrière nous apprend Marca.

