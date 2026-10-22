Partager Suivez GOAL sur Google

Le sélectionneur de l’Allemagne, Jurgen Klopp, s’est exprimé sur l’éternel débat entre les deux plus grands clubs espagnols avant le prochain Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid. L’ancien entraîneur de Liverpool a révélé laquelle des deux équipes il soutient actuellement pour une victoire au Camp Nou, tout en revenant sur les sentiments qu’il nourrit de longue date à l’égard de cette rivalité.

Publicité

Le camp choisi par Klopp pour le Clasico dévoilé

Klopp a confirmé qu’il suivrait le choc à venir entre Barcelone et le Real Madrid. S’exprimant à la mi-temps de la rencontre de Ligue des champions entre le Bayern Munich et Arsenal, le sélectionneur de l’Allemagne a expliqué que ce match avait accompagné toute sa vie dans le football.

Malgré l’évolution du rapport de force dans le football espagnol, Klopp reste très attaché à cette rivalité. Il suivra également de près l’attaquant allemand Karim Adeyemi, soulignant le net regain de forme de la star de Barcelone ces dernières semaines.

Des griefs passés et un favori aujourd’hui

Getty Images

L’ancien entraîneur de Liverpool a reconnu que l’importance de cette rivalité était telle qu’il ne manquait jamais ce rendez-vous. « Bien sûr que je vais regarder le Clasico entre Barcelone et le Real Madrid. J’ai regardé ce match à toutes les étapes de ma vie », a déclaré Klopp, cité par Bulinews.

Revenant sur ses préférences passées, le sélectionneur de l’Allemagne a expliqué sans détour pourquoi il soutenait traditionnellement Barcelone, citant comme principal repoussoir le jeu historiquement agressif du Real Madrid. « Par le passé, j’étais plutôt supporter de Barcelone parce que j’étais contre les agissements de Pepe et d’autres défenseurs madrilènes, a-t-il expliqué. Aujourd’hui, je soutiens la meilleure équipe. Et à voir les choses en ce moment, c’est probablement Barcelone. »

Publicité Publicité

Des fortunes diverses pour les cadors espagnols

L’analyse de Klopp intervient alors que les deux clubs connaissent des fortunes européennes contrastées. Le Barcelone de Hansi Flick se remet difficilement d’une défaite 4-2 face au Paris Saint-Germain en Ligue des champions, lors d’un match qui a également vu le meneur de jeu Dani Olmo subir une grave blessure musculaire. L’Espagnol est désormais indisponible pour un mois et manquera le choc décisif au Camp Nou.

Related Topics

Prochains matchs BAR LaLiga 16:00 RMA Regarder

À l’inverse, le Real Madrid de Jose Mourinho est en pleine confiance après sa large victoire 4-1 contre le RB Leipzig. Kylian Mbappe a inscrit un but et délivré une passe décisive lors de ce succès éclatant. Le Real Madrid devra toutefois affronter Barcelone sans son ailier vedette Vinicius Junior, suspendu.

L’heure de prendre ses responsabilités





Getty Images





Vinicius étant indisponible pour le premier Clasico de la saison, Mourinho doit procéder à un important remaniement offensif. Le technicien portugais devrait largement compter sur Yan Diomande pour combler le vide sur l’aile.

Publicité

L’attaquant remplaçant a marqué des points face à Leipzig grâce à une spectaculaire reprise de volée en fin de match, portant son bilan récent à trois buts et une passe décisive lors de ses quatre dernières apparitions. Diomande doit désormais tenter de reproduire cette forme impressionnante lors du plus grand rendez-vous du football espagnol, alors que Madrid cherchera à donner tort à Klopp.



