Real Madrid - Ole Gunnar Solskjaer répond à Zinédine Zidane et aux rumeurs de transfert de Paul Pogba

L'entraîneur mancunien a évoqué en conférence de presse le possible intéreêt des Merengue pour l'international français lors du prochain mercato.

Paul Pogba est "heureux" à et a un "rôle important" à jouer dans l’avenir du club, a déclaré Ole Gunnar Solskjaer, bien que l’international français ait été pressenti par un éventuel basculement vers le . Au cours de la récente trêve internationale, l'international français a admis que le géant de la était un "rêve".

Le milieu de terrain de 26 ans avait également exprimé son admiration pour Zinédine Zidane, qui a repris son poste d'entraîneur au Real Madrid il y a trois semaine. "Comme je l'ai toujours dit, le Real Madrid est un rêve pour tous. C'est l'un des plus grands clubs du monde", avait indiqué Pogba, passé par la tout comme Zidane.

L'entraîneur madrilène n'a jamais caché son affection pour le champion du monde 2018. Récemment encore il expliquait pourquoi il appréciait son profil. "J'aime beaucoup Pogba et vous le savez bien. Je le connais très bien, c’est un type de joueur différent et il peut fournir beaucoup de choses grâce à ses compétences. Il sait attaquer et se défendre. Cependant, il n’est pas mon joueur. Il joue pour United et nous devons respecter cela. Il a toujours dit qu’il aimait Madrid..."

De son côté, Ole Gunnar Solskjaer a tenu à calmer le jeu. Le patron des Diables Rouges, qui a redonné de la confiance à un joueur en difficulté sous José Mourinho au début de la saison, a mis les choses au clair. "Paul Pogba est un homme très gentil et poli qui a répondu à une question générale sur Zidane en tant qu’icône en , un manager fantastique, il était un joueur fantastique et il vient de répondre poliment à cette question. Mais Pogba est heureux ici, il fera partie intégrante des projets futurs."