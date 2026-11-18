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Le Real Madrid blinde Arda Guler avec un nouveau contrat.

L’annonce a été faite par le club espagnol du président Florentino Perez dans un communiqué officiel : « Le Real Madrid C. F. et Arda Guler se sont entendus sur la prolongation du contrat du joueur, qui restera au club jusqu’au 30 juin 2032.

Arda Guler est arrivé au Real Madrid en juillet 2023, à l’âge de 18 ans. En quatre saisons sous notre maillot, il a disputé 126 matches et remporté 5 titres : 1 Ligue des champions, 1 Coupe du monde des clubs de la FIFA, 1 Supercoupe de l’UEFA, 1 titre de champion d’Espagne et 1 Supercoupe d’Espagne.

International turc, il compte 38 sélections avec son équipe nationale.

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En septembre dernier, il a reçu le prix de « Joueur révélation de la saison » en Ligue des champions 2025-2026 ».

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Le milieu offensif turc a lui aussi déclaré : « Quand j’ai porté pour la première fois le maillot du Real Madrid, a confié Arda Guler, j’ai su que je ferais partie d’une immense histoire. Aujourd’hui, je ressens la même fierté et la même joie, mais avec une responsabilité encore plus grande. »

« Marcher dans les pas de légendes qui ont inscrit leur nom dans l’histoire du football, au sein du plus grand club du monde, est un grand honneur pour moi. Mon rêve est de porter ce maillot pendant de nombreuses années, de remporter de nouveaux titres ensemble et, un jour, de laisser mon empreinte dans cette histoire unique. »

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« Je veux remercier tous ceux qui ont toujours été à mes côtés depuis mon premier jour : en particulier notre président, Florentino Perez, ma famille, mes coéquipiers, ainsi que tout le personnel et les entraîneurs avec lesquels j’ai travaillé. Et mes remerciements les plus particuliers vont aux supporters du Real Madrid partout dans le monde, qui nous ont toujours apporté un soutien sans limite. À beaucoup d’autres beaux jours ensemble ! Je suis très heureux de continuer à faire partie de ce club. 2032 ».

L’entraîneur portugais du Real Madrid, José Mourinho, a déjà réussi à faire cohabiter Arda Guler avec un autre grand milieu offensif : l’Anglais Jude Bellingham.

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À l’avenir, le président Florentino Perez pourrait confier une nouvelle mission au Special One : associer à ces deux joueurs un certain Nico Paz.

En effet, à la fin de cette saison, le Real Madrid pourra exercer son droit de rachat sur le milieu offensif argentin né en 2004 en déboursant 80 millions d’euros, soit 20 millions de plus que les 60 millions d’euros encaissés par Côme lors du dernier mercato estival.

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Une option tactique consisterait à adopter un 4-2-3-1 avec Arda Guler, Jude Bellingham et Nico Paz : un trio de créateurs digne de celui des Galactiques avec David Beckham, Zinedine Zidane et Luis Figo.

Le tout, bien sûr, derrière la pointe Kylian Mbappé, qui a adressé un message à son coéquipier turc au sujet de sa prolongation : « Merci, je dormirai mieux cette nuit ».

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Dans ce cas, les sacrifiés seraient les Brésiliens Vinicius et Endrick, ce dernier restant dans le viseur de l’AC Milan et de la Roma sur le marché des transferts.