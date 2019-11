Real Madrid, Obi Mikel : "Hazard était fainéant à l'entraînement"

L'ancien milieu de Chelsea, John Obi Mikel, aujourd'hui à Trabzonspor en Turquie, a admis qu'Eden Hazard se fatiguait rarement à l'entraînement.

Les deux hommes ont joué ensemble pendant cinq ans à , remportant la et l’Europa League au cours de cette période, et Mikel a pu voir Hazard devenir l’un des meilleurs joueurs du monde.

Michel Platini et son avis très tranché sur la VAR : "C'est de la mer**"

L'article continue ci-dessous

"Hazard a un talent incroyable", a déclaré Mikel à beIN Sports . "Peut-être pas aussi bon que [Lionel] Messi, mais il peut faire ce qu'il veut avec le ballon à ses pieds."

"Il n'aimait pas s'entraîner dur. Pendant que nous travaillions, il attendait que nous ayons fini de nous entraîner tout en restant debout. Mais [le week-end] il a toujours été l'homme du match, c'était incroyable."

Hazard a rejoint le cet été. Le Belge a disputé onze matches en Santander et , marquant un but et fournissant quatre passes décisives.