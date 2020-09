Real Madrid - Nouveau numéro pour Courtois, qui va devoir assumer

Cette saison, Thibaut Courtois troquera son N°13 pour le N°1, à la demande du club. Le numéro historique d’Iker Casillas, qu’il lui faudra assumer…

Adieu le N°13, et la bienvenue au N°1. À la demande du , Thibaut Courtois portera cette saison le numéro de bon nombre de ses illustres prédécesseurs, d’Iker Casillas à Ricardo Zamora. Un chiffre… qu’il n’a jamais porté lors de sa carrière en club.

"Pour la plupart des gens, cela peut être surprenant que pendant plus de 11 ans, avec plus de 430 matchs en club, je n'ai jamais joué avec le numéro 1 sur le dos, que ce soit avec Genk, le Real Madrid, l'Atlético ou . Je ne peux que me remémorer de bons souvenirs avec mon précédent numéro, mais maintenant que le Real m'a offert le n°1, je suis ravi de m'attaquer à remporter de nouvelles victoires avec ce maillot", a expliqué le gardien belge sur son site.

Un numéro qu’il lui faudra assumer, également, au vu des illustres gardiens qui l’ont précédé.

"Casillas est mon plus grand exemple"

"Jouer avec le N°1 a également une valeur symbolique importante. C’est sans aucun doute un numéro emblématique à porter pour tout gardien. En suivant les traces de véritables icônes du Real comme Casillas, Zamora, Bodo Illgner et Francisco Buyo, je suis reconnaissant de représenter le meilleur club du monde", a poursuivi Courtois.

"Ce n’est un secret pour personne que Casillas est mon plus grand exemple parmi ces gardiens de but légendaires. Même s'il a décidé de mettre fin à sa carrière sur le terrain, il restera mon numéro un de tous les temps", a conclu Courtois. Reste à savoir si le Belge sera capable de marquer l’histoire de la Maison Blanche comme l’Espagnol l’a fait avant lui…