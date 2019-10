Real Madrid, négligé par Zidane, Bale voudrait (déjà) quitter le Real Madrid

Gareth Bale serait déjà décidé à quitter le Real Madrid l'été prochain selon les informations du journal AS.

Ne pas être inclus dans l'équipe en pour le match face à Bruges a été la goutte qui a fait déborder le vase pour le joueur gallois selon les informations de AS.

Le journal madrilène affirme ainsi que l'ancien joueur de a déjà pris sa décision et ne veut plus poursuivre au sein du club merengue au delà de la saison actuelle.

Bale serait d'autant plus frustré qu'avant cette fameuse rencontre de C1, son niveau de jeu s'était sensiblement amélioré et il ne souffrait d'aucune blessure, se sentant dans une forme physique optimale.

L'article continue ci-dessous

PSG, Xavi Simons : "C'est le rêve de tout le monde de jouer avec Messi"



Personne ne connaît la motivation de la décision de Zidane. Sans aucune raison, Bale était de retour dans le onze de départ de ZZ pour le match de championnat contre Grenade, s'offrant une passe décisive de génie pour Benzema au passage.

On pourrait penser que ce n’est pas le meilleur moyen de motiver un joueur qui a besoin de se sentir important et de faire partie intégrante de l’équipe, et c’est précisément ce que le joueur gallois pense de sa situation au club. Ses velléités de départ grandissent donc, selon les médias espagnols.