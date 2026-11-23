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José Mourinho esquive une question sur l’avenir de Nico Paz. Interrogé sur le futur du milieu offensif argentin de Côme, sur lequel le Real Madrid dispose d’une option de rachat à 80 millions d’euros à exercer à la fin de cette saison, l’entraîneur portugais a déclaré en conférence de presse, à la veille du match à domicile face au PSV Eindhoven en Ligue des champions : « Nico Paz ? Il ne joue pas dans mon équipe. »

« Il y a beaucoup de blessures parce qu’on joue trop ? Pour gagner beaucoup d’argent, il faut aussi prendre des risques, c’est la vie. Si les joueurs veulent faire grève parce qu’ils disputent trop de matches, ils pourraient accepter de réduire leur salaire de moitié… Luis Enrique réduirait-il son salaire de 20 % pour ne plus avoir à parler en conférence de presse ? Je respecte Luis, mais je ne suis pas de son avis. Ne touchez pas à mon salaire. »

« Vinicius retrouvera son niveau. Parfois, certains joueurs qui approchent de la trentaine perdent un peu de motivation et ne parviennent plus à conserver une condition physique idéale, mais lui est encore jeune. Les gens oublient qu’il est arrivé ici très jeune et qu’il a tout gagné. C’est un bon garçon, très empathique avec tout le monde. Il avait changé le cours du match contre Villarreal, puis un but lui a été refusé et il a été expulsé. Peut-être que cette suspension a interrompu sa progression. »

« Les propos du milieu de terrain de Villarreal, Santi Comesana, après la défaite contre le FC Barcelone ? Il a la mémoire courte : contre eux, un but nous a été refusé et Vinicius a été expulsé. Il peut dire ce qu’il veut, mais il ne devrait pas nous associer à l’affaire Negreira. »

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« Le PSV compte des joueurs expérimentés comme Perisic et Kostic, ainsi que de jeunes joueurs de qualité. Ce sera difficile. »