Real Madrid, Milan AC, Bleus, Théo Hernandez fait le point

Indiscutable avec le Milan AC, Théo Hernandez n’a pas été retenu par Deschamps. Le latéral ne désespère pas faire ses débuts avec les Bleus.

Lucas et Théo Hernandez associés en équipe de France ? L’espoir de voir les deux frères porter ensemble le maillot frappé du coq et de deux étoiles est présent mais n’est pas encore passé à la réalité. Si le défenseur du Bayern Munich peut compter sur la confiance de Didier Deschamps malgré des performances en dent de scie en Allemagne, son frère est toujours en salle d’attente.

Indiscutable au Milan AC depuis deux saisons, Théo Hernandez s’impose comme l’un des meilleurs à son poste. Mais avec Ferland Mendy, Lucas Digne et même son frère, la concurrence comme latéral gauche est féroce en équipe de France. Son refus de rejoindre un rassemblement des Espoirs il y a deux ans joue peut-être également contre lui. Longuement interrogé par AS, le gaucher attend son heure, lui qui pourrait aussi être sélectionné avec l’Espagne.

"Je ne sais pas, j'attends l'appel. Mon téléphone portable a toujours le maximum de batterie et de réseau, au cas où il arriverait. Je continuerai à tout donner chaque jour pour réussir, c'est mon objectif de jouer pour la France aux côtés de mon frère."

Absent du rassemblement de mars, pourra-t-il renverser la vapeur d’ici à l’Euro en juin prochain ? Rien n’est moins sûr mais il faudra pour ça continuer à réaliser des grosses prestations avec le Milan AC. Au club depuis deux ans, Théo Hernandez a enfin pu connaitre de la continuité sportive après un prêt, certes concluant, à la Real Sociedad et peu de temps de jeu avec le Real Madrid.

"Rester à Milan pour toujours? Ici, je suis très heureux. Dès le premier moment où je suis arrivé, l'équipe, les supporters et tout le club m'ont très bien accueilli., Tu ne veux pas partir. Je veux rester longtemps."

"D'autres rêves? Être le meilleur au monde à ma place et triompher à Milan. C'est un endroit qui m'a rendu très heureux."

"Oui, je me suis beaucoup amélioré, mais cela a permis d'avoir la confiance de Pioli. Sans elle, il est impossible de prouver si vous valez quelque chose, si vous avez du talent. Et je dois encore grandir."

L'article continue ci-dessous

Pourquoi n’a-t-il pas réussi à s’imposer au Real Madrid, après avoir fait le choix de quitter l’Atlético pour le club rival ? Si la jeunesse peut expliquer cet échec, Théo Hernandez estime que le club n’avait peut-être pas totalement confiance en lui. Mais, il ne regrette rien et s’éclate en Serie A, tout comme Achraf Hakimi, qui a lui aussi mis les voiles de la capitale espagnole pour exploser.

« Je ne sais pas les raisons qui ont poussé le Real à me vendre, c'est une décision du club et de l’entraîneur. Mais le mieux pour nous deux (Hakimi) c’était de partir. Si un footballeur ne joue pas, il ne peut rien prouver. Maintenant, on le fait tous les deux. »