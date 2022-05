Real Madrid - Mbappé, Ballon d'Or, C1... les confidences de Karim Benzema

Vainqueur de la Ligue des champions, Karim Benzema rêve du Ballon d'Or et n'en veut pas à Kylian Mbappé de ne pas l'avoir rejoint à Madrid.

Karim Benzema est entré un peu plus dans l'histoire et s'est rapproché du Ballon d'Or samedi soir en décrochant sa cinquième Ligue des champions avec le Real Madrid. Le Français vient ponctuer une magnifique saison avec les Merengue lors de laquelle il a gagné le championnat d'Espagne et la Ligue des champions et où il est incontestablement le grand favori pour remporter le prochain Ballon d'Or. Dans une interview accordée à Téléfoot, Karim Benzema n'a pas caché sa fierté après ce sacre européen du Real Madrid.

"Le Ballon d'Or n'est pas loin"

"Mon 30ème trophée ? J'espère que ça ne va pas s'arrêter. J'espère que je vais en gagner d'autres. Un Ballon d'Or et une Coupe du monde en fin d'année ? J'espère en tout cas. La Ligue des champions ? Je suis content, fier, c'est beaucoup d'émotion. Je ne réalise pas encore l'exploit accompli. On repense petit à petit à toute la campagne et ce que je peux dire c'est que ça a été la Ligue des champions la plus difficile que j'ai remporté parce qu'on a joué que des grosses équipes à partir des huitièmes de finale", a avoué Karim Benzema.

"On a été costauds, on a eu la chance d'avoir le meilleur gardien du monde, Courtois. Toutes les équipes ont besoin d'un gardien comme ça pour les sauver, aujourd'hui on le remercie. C'est bien, avec Vinicius on a fait une grosse saison. Cette année, on a mis beaucoup de buts et fait de passes décisives, mais les autres joueurs aussi on fait une grosse saison. Viser une sixième Ligue des champions pour avoir le record ? Déjà je vais me reposer, je suis content d'avoir cette Ligue des champions qui est la plus belle pour moi. J'ai le temps de penser à une sixième Ligue des champions", a ajouté l'attaquant français.

"Respecter le choix de Mbappé"

Sans s'emballer et en faire une obsession, Karim Benzema rêve du Ballon d'Or : "Champion d'Espagne, meilleur buteur de Liga, de Ligue des champions, ça sent le Ballon d'Or ? En tout cas j'ai fait une grosse saison, j'ai gagné des titres, j'ai mis des buts importants. J'ai participé, on a tous fait une grande saison. Pour gagner des titres, il faut marquer des buts importants et je l'ai fait. Le Ballon d'Or depuis tout petit c'est un rêve, il n'est pas loin. J'ai le temps d'y réfléchir pendant les vacances tranquillement, mais j'ai fait mieux que l'année dernière, en espérant qu'on se rapproche.

Enfin, il a commenté la décision de Kylian Mbappé de rester au PSG plutôt que de le rejoindre au Real Madrid : "Moi, j’aurais aimé qu’il puisse réaliser son rêve de jouer au Real Madrid, qu'on puisse jouer ensemble. Il a choisi le PSG, il faut respecter. Il est jeune, il a beaucoup de responsabilités sur lui. C’est son choix à lui, aujourd'hui c'est un joueur du PSG donc on prendra plaisir à jouer ensemble en sélection".

"Déçu ? Non, pas déçu parce que chacun fait les choix. Après c'est pas une déception, le Real Madrid est le Real Madrid. Je ne suis pas déçu, je suis content et j'espère qu'il fera de bonnes choses. Une conséquence sur notre amitié ? Non jamais ! On est de bons potes, ça n’aura pas de conséquences sur notre relation", a conclu Karim Benzema.