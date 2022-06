Real Madrid : Mbappé a bien tenté d’attirer Tchouaméni à Paris, confirme l’intéressé

Après avoir repoussé le Real Madrid pour prolonger au PSG, Kylian Mbappé a tenté d’attirer Aurélien Tchouaméni à Paris. En vain.

Présenté officiellement en tant que nouveau joueur du Real Madrid ce mardi, Aurélien Tchouaméni a bien évidemment fait part de sa joie d’évoluer dans « le plus grand club du monde ». Mais au-delà des discours préparés, le désormais ex-joueur de Monaco n’a pas pu échapper à une question sur Kylian Mbappé, qui a récemment dit non à la Maison Blanche pour prolonger au PSG.

"Je lui ai dit que je ne voulais rien d'autre que le Real Madrid"

Après cette volte-face inattendue du crack de Bondy, un autre joueur a fait l’objet d’une bataille entre Madrid et Paris : Tchouaméni, qui a finalement rejoint l’Espagne pour 80 millions d’euros, sans compter les bonus. Mais Mbappé a bel et bien tenté d’attirer son coéquipier en équipe de France chez les Rouge et Bleu, comme l’a confirmé le principal intéressé ce mardi.

Getty Images

"Kylian a décidé de rester au PSG, et il savait déjà que j'allais quitter Monaco. Il voulait savoir si je pouvais venir au PSG, mais je lui ai dit que je ne voulais rien d'autre que le Real Madrid, et il a parfaitement compris. Quand Madrid a appelé, je n'ai pas douté une seule seconde", a raconté Tchouaméni en conférence de presse, dans des propos rapportés par Marca.

Le parcours européen a charmé Tchouaméni

Fan de Zinédine Zidane et Karim Benzema, Tchouaméni a indiqué supporter le Real Madrid depuis tout jeune, mais le parcours incroyable des Madrilènes en Ligue des Champions l’a également poussé à venir : "Lors de la finale, il y avait déjà des négociations avec Madrid. Mais c'est vrai que quand j'ai vu les matchs contre le PSG ou City, j'ai écrit à mon agent : 'Fais tout pour me faire signer là-bas, s'il te plaît', et il l'a fait".