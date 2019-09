Real Madrid, Mathias Pogba : "Zidane aime mon frère, tout le monde le sait"

Le frère de Paul Pogba, actuellement en Espagne, a admis que le milieu de Manchester United était courtisé par le Real Madrid.

Ce n'est plus un secret pour personne, Zinedine Zidane voulait Paul Pogba au , et ce dernier voulait rejoindre les Merengue, mais et le club espagnol n'ont pas trouvé un accord avant la fin du mercato estival. Depuis plusieurs semaines, le frère de l'international français, Mathias Pogba, devenu consultant à la télévision espagnole, ne cesse de clamer haut et fort que le Real Madrid a manqué l'occasion et que ce n'est que partie remise.

Dans un entretien accordé à Radio Marca, Mathias Pogba a remis une couche sur l'intérêt du Real Madrid pour Paul Pogba. Interrogé sur le processus de reconstruction du Real Madrid, il en a profité pour glisser la volonté des Merengue de recruter son frère : "Zidane voulait des joueurs, il ne les a pas obtenus, mais je ne doute pas qu'il va faire le travail dont il a besoin pour ramener l'équipe au niveau souhaité. J'aime Zinedine Zidane et il aime mon frère, tout le monde le sait".

"Il faudra un successeur à Messi"

Le Real Madrid voulait faire venir Paul Pogba lors du dernier mercato, mais aucune approche formelle ne s'est concrétisée, laissant l'international français poursuivre sa carrière, au moins une saison supplémentaire, à Manchester United. Actuellement en , Mathias Pogba a insisté sur le fait que les rumeurs entourant son frère n’ont jamais été un problème et n'ont rien de nouveau pour lui et sa famille : "Cela a été normal pour ma famille, on se fiche de ce dont les médias parlent".

Malgré tout, l'Espagne pourrait bel et bien être la prochaine destination de Paul Pogba. Le et le Real Madrid ont déjà été annoncé sur les traces de Paul Pogba dans le passé. Mathias Pogba n'a pas écarté l'option blaugrana pour son frère : “J'ai toujours plus aimé le jeu au FC Barcelone, je m'amuse davantage à les regarder. Quand Lionel Messi partira, ils auront besoin de quelqu'un d'autre pour prendre sa place".

Actuellement blessé, Paul Pogba a manqué les dernières rencontres de Manchester United. Une chose est sûre, l'international français a tout intérêt à être performant cette saison pour continuer d'être dans le radar des meilleurs clubs européens, d'autant plus que les déclarations répétées de son frère au sujet de l'intérêt mutuel entre le Real Madrid et l'international français ne vont pas faire grimper la cote de sympathie de son frère vis-à-vis des supporters de Manchester United.