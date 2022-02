Real Madrid : Marco Asensio envoi un message au PSG et "serait ravi" de jouer avec Kylian Mbappé

Le choc entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain promet de belles choses. Deux grandes équipes aux ambitions hors-normes qui n'entendent pas sortir de la plus prestigieuse compétition européenne dès les huitièmes de finale. Cette rencontre sera également l'occasion d'observer plus attentivement la prestation de Kylian Mbappé pour le Real Madrid qui est le grand favori pour accueillir l'international français la saison prochaine.

"Avec Mbappé, nous nous entendrons à merveille"

Marco Asensio a confié dans une interview accordée à El Larguero sur la Cadena Ser, qu'il se voit bien évoluer avec Kylian Mbappé la saison prochaine : "Avoir Mbappé comme coéquipier ? J'aime jouer avec les meilleurs. S'il vient, je suis sûr que nous nous entendrons à merveille. (...) Non, je n'ai pas pensé à quitter le Real Madrid. L'année de la blessure a été compliquée et il n'est pas facile de retrouver sa forme complète, mais je savais que je pouvais tirer profit de mon potentiel".

Real Madrid : Modric dévoile son idole

"J'ai eu plusieurs conversations avec l'entraîneur et il m'a donné confiance, mais il faut aussi la gagner sur le terrain. Je me sens très à l'aise avec ce qu'il me demande. Ce qui compte avant tout c’est de prendre du plaisir à jouer et de jouer beaucoup au Real Madrid. Pour l'instant, je ne pense à rien d'autre que ça. Je veux jouer beaucoup, jouer bien et donner beaucoup de joie aux fans du Real Madrid. Il se peut que l'on exige davantage de moi que des autres. Je veux laisser ma marque", a ajouté l'ailier espagnol.

"Nous avons confiance en nous"

Ambitieux, Marco Asensio a déclaré ne voit pas de favori entre le PSG et le Real Madrid mais compte bien repartir avec la qualification : "Il n'y a pas de favori. Nous affrontons une grande équipe, mais nous sommes le Real Madrid et nous avons confiance en le fait de bien faire et de nous qualifier pour les quarts de finale. Nous avons confiance en nous, nous savons que nous faisons des choses importantes et nous allons aller chercher la victoire et essayer de passer l’éliminatoire".

Real Madrid : le mystère Isco résolu

L'article continue ci-dessous

Incertain pour le match aller face au Paris Saint-Germain, Karim Benzema est devenu, depuis le départ de Cristiano Ronaldo, le joueur majeur incontesté du Real Madrid. L'international espagnol a rendu hommage à l'attaquant français : "C'est un joueur très important pour nous. Il a progressé dans tous les domaines. C’est une source d'inspiration. Il a eu des moments difficiles et il s'est servi de tout cela pour devenir plus fort".

Enfin, Marco Asensio a commenté la situation particulière d'Eden Hazard au Real Madrid : "Il va bien. Il s'entraîne bien et je vois qu'il veut apporter de la joie à Madrid. Il peut encore être très important cette saison. C'est un joueur incroyablement talentueux. C'est l'un des meilleurs avec qui j'ai partagé un vestiaire et cela se voit lorsqu'il s'entraîne. Je pense qu'il peut apporter beaucoup cette saison".