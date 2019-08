Real Madrid, Marcelo : "Nous n'avons pas besoin d'une autre recrue, l'équipe est bonne"

Le latéral gauche des Merengue considère que le Real Madrid dispose d'un effectif compétitif tel qu'il est actuellement.

Vainqueur du ce week-end, le a débuté sa saison de la reconquête. Après une saison totalement manquée, la Casa Blanca doit redorer son blason cette année. Les Merengue n'ont pas fait les choses à moitié durant l'été en se renforçant considérablement afin de se donner les moyens d'atteindre leurs ambitions. Le Real Madrid a enregistré les arrivées de Ferland Mendy, Eden Hazard, Luka Jovic et Eder Militao durant l'intersaison.

Les Merengue n'ont pas encore totalement fini leur mercato puisqu'ils sont dans de nombreuses rumeurs et aimeraient enregistrer le recrutement d'un milieu de terrain, Zinedine Zidane ayant une grande préférence pour Paul Pogba. Mais le Real Madrid est également sur les traces de Neymar, désireux de quitter le cet été, et annoncé avec insistance soit chez les Merengue, soit au .

"Chaque année c'est plus difficile de gagner la C1"

Dans une interview accordée à Sport Bild, Marcelo s'est exprimé sur l'effectif des Merengue et considère qu'il n'y a pas besoin d'une recrue supplémentaire : "Plus aucun renfort n'est nécessaire; l'équipe est bonne. Depuis que je suis au Real Madrid, le club m'a appris à me battre pour tous les titres. Cette année ne change rien. Nous voulons nous battre pour tout que ce soit en championnat, en Ligue des Champions et en ".

"Nous savons que chaque année, il est plus difficile de gagner la . C'est pareil avec la et la Coupe du Roi. Dans tous les pays, les clubs travaillent pour grandir. Cela rend les choses plus difficiles chaque année", a déclaré le latéral gauche du Real Madrid désormais en concurrence avec Ferland Mendy, arrivé de cet été.

Enfin, Marcelo a évoqué la personnalité de Toni Kroos, son coéquipier allemand du Real Madrid : "C'est un excellent joueur. Il a tout gagné avec le Real Madrid et aussi avec l'équipe d' . Il n'est pas ce qu'on imagine d'un allemand typique, le plus dur et le plus sérieux, mais très gai et amusant. J'ai passé beaucoup de temps avec lui : c'est un homme bien".